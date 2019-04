Arkæologiske udgravninger til omstridt biogasanlæg på Tåsinge er i gang: Der er fundet sjældne sager fra tidlig jernalder

Arkæolog Lone Christine Nørgaard har fundet resterne af en slags lade og en mindre gravplads under mulden siden 500 år før vores tidsregning. De tre gravpladser ligger et lille stykke væk fra jernalderhusene på marken. Foto: Katrine Becher Damkjær

Der er fundet sjældne arkæologiske fund fra den tidlige jernalder i forbindelse med arkæologiske udgravninger forud for byggeriet af biogasanlæg på kvægbruget Andekærgård på Tåsinge.

Tåsinge: Forud for byggeriet af det omstridte biogasanlæg på Kurt Brusgård Poulsens Andekærgård på Tåsinge, er arkæologer gået i gang med at undersøge jorden for, om der skulle være efterladenskaber fra vores forfædre. Og det er der. Efterladenskaber altså. Og det er af den sjældnere slags, fortæller Lone Christine Nørgaard, arkæolog, museumsinspektør på Svendborg Museum og kvinden, der står for udgravningen på Andekærgård. - Det er ikke så ofte, at man finder noget fra begyndelsen af ældre før-romersk jernalder, siger hun og forklarer, at vi taler om en periode, der ligger 500 år før Kristi fødsel. - Ældre førromersk jernalder er helt i begyndelsen af ældre jernalder lige efter bronzealderen, forklarer hun og fortæller om sit fund: - Vi har fundet en bygning. Det er faktisk det, vi kalder et ni-stolpe-anlæg, som muligvis har været noget lagerbygning eller en staklade af en slags, uden at vi kan sige det 100 procent. Vi kalder det bare et ni-stolpe-anlæg, for det består af ni stolper, der står så fint og danner næsten et kvadrat. - Vi gætter vi os til, at det kan have været sådan en bygning til opbevaring af afgrøder og den slags.

Lone Christine Nørgaard har fundet to kogegruber under pløjelaget på marken ved Andekærgård. Den mørke plamage foran hende er en af kogegruberne. De sortsværtede sten og trækulsrester gør kogegruberne nemme at genkende. Foto: Katrine Becher Damkjær

Forvirring Lone Christine Nørgaard er altså ret sikker på, at fundet er af den mere sjældne slags, blandt andet fordi hun også har fundet nogle potteskår. - Ja, det tænker jeg. Det eneste, jeg ikke kan få til at passe med det, det er faktisk det her ni-stolpe-anlæg. Jeg tror ikke, de er så typiske for den tidlige fase af jernalderen, så det spekulerer jeg lidt over, for de skulle først komme lidt senere oppe i romersk jernalder; typisk i hvert fald. Men jeg skal lige hjem og kigge ordentligt i mine bøger. Hun fortæller, at hvis der virkelig er tale om et fund fra ældre før-romersk jernalder, så er det første gang med et fund fra den periode på Tåsinge. Sjældenheden til trods er de dog ikke gået i gang med at pudse udstillings-montren på museet endnu. - Vores fund kommer nok bare på magasin for at blive opbevaret. Men jeg ville da blive glad, hvis vi kunne finde et sted at udstille sådan noget en dag, men det har vi jo ikke mulighed for på Svendborg Museum på nuværende tidspunkt desværre.

Lone Christine Nørgaard har fundet en af keramikkanterne fra kogegruben. Ud fra kantens form kan hun datere kogegruben mere sikkert. Foto: Katrine Becher Damkjær

Åben udgravning Interesserede borgere kan dog - måske - få mulighed for at se de sjældne fund alligevel. - Vi har snakket om at holde åben udgravning, så offentligheden kan komme og se, hvad vi har fundet. Men det vil så først blive i næste uge, hvis det bliver til noget. Men det kunne være fint. Og helt afvisende over for den ide er ejer af Andekærgård, Kurt Brusgård Poulsen, ikke. - Jeg har en aftale med hende (Lone Christine Nørgaard red.) om, at hvis der bliver noget at vise, så kan vi godt finde ud af det, siger Kurt Brusgård Poulsen og oplyser, at han betaler mellem 200.000 og 300.000 kroner for de arkæologiske udgravninger. Svendborg Museum påbegyndte udgravningsarbejdet mandag i sidste uge og har efter aftalen med Kurt Brusgård Poulsen næste uge til at blive færdige med de arkæologiske udgravninger.

Lone Christine Nørgaard har fundet en mindre gravplads og tegn på at et par bygninger har ligget under mulden siden 500 år før vores tidsregning. Under en af stenene i en af gravene, har hun fundet potteskår. Foto: Katrine Becher Damkjær

De runde stolpehuller er der masser af i udgravningen, og Lone spotter dem straks gravemaskinen skraber et jordlag af. Foto: Katrine Becher Damkjær