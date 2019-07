Antallet af indbrud stiger i Svendborg, men falder på resten af Fyn

Svendborg: Et kig i Danmarks Statistik afslører, at mens det samlet antal af indbrud i de fynske kommuner er faldet fra første kvartal til andet kvartal, så er det modsatte tilfældet i Svendborg Kommune.

I første kvartal i år blev der begået 53 indbrud i private hjem i Svendborg Kommune, mens tallet er oppe på 60 i årets andet kvartal.

- Det er også vores oplevelse, at der har været lidt flere indbrud i Svendborg, lyder det fra politikommissær Finn Wegner, der er leder af indbrudsgruppen ved Fyns Politi. Han påpeger dog, at hos Fyns Politi opgør man tallene anderledes, da man ikke har meget ud af at opgøre dem kommunevis, som man gør hos Danmarks Statistik.

- Men det følger meget godt vores oplevelse, siger han og lader forstå, at en enkelt eller to meget aktive indbrudstyve nemt kan skubbe til de relativt lave tal.

Han fortæller også, at Fyns Politi ofte slår ned, når de har fornemmelsen af, at der er en indbrudstyv, der hærger et område.

- Når vi kan konstatere, at der er en indbrudstyv i gang, så gør vi en særlig indsats for at få pågrebet den pågældende. Når vi konstaterer, at et område er særligt plaget, samler vi sagerne og ser, om der er nogle fællestræk, og så sætter vi folk på sagen. Og der er det meget vigtigt, at vi også kan få hjælp fra lokale borgere. De er gode til at holde øje med eksempelvis et registreringsnummer på en bil, et billede eller et signalement, der kan hjælpe os med at stykke et billede sammen, så vi kan pågribe de skyldige, siger Finn Wegner.