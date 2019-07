Anne Hjernøe besøger Svendborg og slår et slag for FN's verdensmål

Svendborg: Shopping Svendborg og SvendborgEvent præsenterer endnu en temadag i rækken om verdensmålene, når "Danmark for Målene" besøger Svendborg og med hjælp fra tv-værten Anne Hjernøe slår et slag for FN's 17 verdensmål.

Danmark For Målene handler om at fremme FN's 17 verdensmål i din by. De 17 verdensmål skal sikre en bæredygtig verden for alle inden 2030. Og denne temadag handler om fødevarer i balance, hvorfor det kommer til at handle om madspild, råvarer og hvordan vi kan være med til at gøre en forskel for vores egen sundhed og for en bæredygtig fremtid ved at tænke lidt mere over vores madvaner.

Arrangementet finder sted den 3. august fra klokken 10 til 14 på Centrumpladsen, hvor der vil være forskellige pavilloner med informationer om de verdensmål der vedrører temaet om fødevarer i balance.

Til arrangementet vil der også være en skattejagt for de første 50 børn, der besøger pladsen.

Som nævnt er det oplægsholderen Anne Hjernøe, der kommer og fortæller hvordan man smagsoptimerer sit måltid ved hjælp af de 5 grundsmage, om at tænke lokalt og bruge sæsonens råvarer, så du bliver både sundere og mættere. Det sker klokken 11.30.

/anwni