Svendborg: En mand fra Fyn blev natten til lørdag anholdt og sigtet for spirituskørsel. Klokken 02.32 kom han kørende ad Dronningemaen, hvor han blev stoppet af politiet.

- Det er umiddelbart tilfældigt, at vi stopper ham, siger Steen Nyland, der er vagtchef hos Fyns Politi.

Manden blev alkostestet på stedet, pustede over det tilladte og var derfor en tur på Svendborg Sygehus for at få taget en blodprøve. Der går et par dage inden, at resultatet fra testen er klar.