Anderledes historieundervisning: Børnene i 5.I. skal finde en forsvundet soldat

Svendborg: "I går var du og din kammerat under heftig beskydning. Kuglerne fløj omkring dig. Pludselig faldt du i et hul. Du vågner og spørger dig selv, om du er død eller levende."

Sådan indledes første opgave for eleverne i 5.I. denne fredag formiddag.

- Det er da til at blive trist over at høre, siger Berat Yilmaz, der læste stykket højt for sine to holdkammerater.

Historieundervisningen i 5.I. er nemlig rykket ud af klasseværelset og ned på biblioteket. Her skal klassen i små hold løse opgaver og finde koder, der til sidst skal sammensætte historien og finde frem spillets hovedperson - Jens.

Gennem små kort, som børnene læser højt i gruppen, får de at vide, at de er en sønderjysk soldat under første verdenskrig. Han er tvunget i tysk tjeneste, og under et angreb mister han sin ven Jens. Efter angrebet er Jens væk, og eleverne i 5.I. skal løse mysteriet om, hvor Jens er. Det ved at løse gåder, regne tal, svare på spørgsmål og lave puslespil, der til sidst giver dem adgang til en kasse, der giver svaret på, hvad der er sket med soldaterkammeraten Jens.

- Jeg kan godt ende med at halv-sove lidt i timen, men det gør man ikke her. Jeg har lyst til opgaven, fordi det mere er et spil, end det er en opgave, siger Magnus Laursen fra 5.I, mens han er i gang med at samle to puslespil med europakort anno 1914 og 2019, så han og holdkammeraterne kan se, hvordan landegrænserne har rykket sig.