And med ællinger drillede på Svendborgbanen

DSB leverede til den pæne side på Svendborgbanen i juli, men blev drillet af en and med afkom.

Svendborg: En fredelig sommermåned.

Sådan betegner DSB-informationschef Tony Bispeskov julis gang på Svendborgbanen.

Månedens kundepunktlighed på strækningen mellem Svendborg og Odense var på 86,7 procent om morgenen og 95,9 procent om eftermiddagen, mens den på hele døgnet var 95 procent.

Det er set værre - og det kunne endda have været endnu bedre.

- Der har været nogle enkelte hændelser som for eksempel fejl på nogle tog og problemer med overkørsler - og så kom andemor og hendes ællinger i vejen for et tog ved Ringe. Det gav lidt forsinkelse af få flokken væk fra sporene, siger Tony Bispeskov i en pressemeddelelse.

Begrebet kundepunktlighed er udtryk for, hvor mange passagerer der kommer frem til tiden - hvilket er defineret som senest 2,59 minutter efter køreplanen.

DSB har i år leveret en kundepunktlighed på 88 procent, hvilket er bedre end de 85,3 procent, statsbanerne havde præsteret på samme tidspunkt i 2018.

Strækningen bliver overtaget af Arriva 13. december 2020.