Borgmester Bo Hansen (tv) udpegede efter valget Socialdemokratiets nestor Flemming Madsen til formand for Teknik- og Erhvervsudvalget, men han har aldrig fået samarbejdet i udvalget til at fungere. Nu står han til at miste formandsposten i det udvalg, der er hans store interesse. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær