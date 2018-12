Svendborg.

Bo Hansen (S) gik til kommunalvalg med en ambition om at samle byrådet over midten. Og det lykkedes i bemærkelsesværdig grad, hvorfor han uden større sværdslag har formået at spare historiske 100 millioner kroner på kommunens kommende budgetter uden at kappe båndet til byens borgerlige partier. Og på vej ind i år to med kæden om halsen sidder han forsat sikkert i borgmesterstolen.