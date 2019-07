Amy og Erling mødte hinanden gennem dansen

75-årige Erling og Amy Larsen havde købt billet til Verdensballetten på Broholm Gods søndag eftermiddag. Med en fortid som ballerina og sportsdanser har de to har nemlig en særlig kærlighed til dansen.

Broholm: I de kontrastfulde sommerdunjakker i henholdsvis rød og blå er Amy og Erling Larsen næsten ikke til at lade være med at få øje på. Med imødekommende øjne og milde smil tør man ikke andet, end at gå hen og snakke med dem.

Hvorfor har I købt billet til Verdensballetten i dag?

- Jamen, jeg har selv danset ballet før i tiden. Jeg har danset ballet i 20 år, svarer Amy Larsen, og nysgerrigheden er vakt.

Amy Larsen, der i dag er 75 år, har været balletdanser i Odense, og har selv danset den berømte solo, som også blev fremvist på scenen på Broholm Gods i Verdensballetten søndag eftermiddag.

- Jeg dansede den hvide svane, siger Amy Larsen med reference til balletten "Svanesøen" og soloen på Broholms scene "Den døende svane".

Ægtemanden tilføjer.

- Du har da stadig det hvide fjerbånd til hovedet derhjemme, ligesom det hende danseren på scenen også havde på, siger Erling Larsen.