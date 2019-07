Alt udsolgt: Men Hansted Live forlader aldrig Krøyers Have

Baagøes Gård blev hurtigt for lille, og det kniber også med pladsen i Krøyers Have. Men Hansted Live skal ingen steder, forsikrer Lars Aagaard. Foto: Kasper-Emil Tornfeldt

Flere hundrede billethungrende gæster måtte lørdag afvises ved indgangen. Alligevel er der ingen planer om at flytte Hansted Live væk fra Krøyers Have i Svendborg.

Svendborg: Hansted Live og Krøyers Have hører sammen, og det kan ikke komme på tale at skille dem ad. Det er budskabet fra Lars Aagaard, da vi møder ham ved lydvognen på pladsen i den gamle have lørdag eftermiddag. Aagaard ejer spillestedet Hansted og er en af mændene bag musikfestivalen Hansted Live, som har udviklet sig uventet. - Jeg var ikke i nærheden af at se det her komme, da vi holdt den første udgave i Baagøes Gård ved Hansted i 2013, siger han og nikker ud mod pladsen. - Hansted Live var et markedsføringstiltag. Vi ville sætte Hansted på kortet og valgte at gøre det med musik i stedet for at bruge penge på radiospots og anden markedsføring, fortæller han.

De seneste tre dage har cementeret, at vi skal være her. Lars Aagaard.

Hansted Live Hansted Live blev holdt for første gang i Baagøes Gård i 2013.I 2016 blev festivalen flyttet til Krøyers Have.



Bag den står Hansted Live ApS.



Lars Aagaard ejer hovedparten af selskabet.



I ejerkredsen er desuden svendborgenserne Martin Christiansen, Thomas Bimler Højris, Nick Østergaard Jensen og Daniel Eghøj Pil.

Helle Kastrupsen og de øvrige frivillige ved indgangen måtte lørdag sige nej til et par hundrede, som ville til festival i Krøyers Have. Foto: Kasper Emil Tornfeldt

Vokseværk Efter nogle år blev Baagøes Gårds rammer for snævre, og i 2016 blev det hele rykket til Krøyers Have. Det første år hang økonomien fint sammen, men sagen var en anden året efter. - Vi fik smæk, fordi det regnede så meget, at vi skulle bruge mange penge på at genetablere haven. Det var hårdt, siger Lars Aagaard. Det kom dog aldrig på tale at lægge festivalen i graven, og ifølge Lars Aagaard var der fin økonomi i 2018-udgaven og tegner til også at være det i år. - Vi har udsolgt, og med det her vejr får vi helt sikkert overskud, konstaterer han, mens en kvinde på scenen højlydt beder en lord om at købe hende en Mercedes Benz. Det er lokale Souldios of Love, der er ved at varme op, og bandet er et godt billede på festivalens udvikling. - Da vi holdt Hansted Live første gang, sagde de, at de ville hjælpe os i gang for at par øl. Vi skulle bare love at huske dem, hvis festivalen voksede, og det har vi gjort. De har været med hver gang lige siden og vil forhåbentlig også være det frem over, og i dag spiller de ikke længere for at par øl, smiler Lars Aagaard.

Ingen flytteplaner Ifølge Lars Aagaard kan der under ingen omstændigheder klemmes flere end 4500 ind i haven. Så hvad størrelsen angår, er grænsen nået, men han afviser, at det kan komme på tale at flytte igen. - De seneste tre dage har cementeret, at vi skal være her. Hansted Live er blevet til hele byens havefest, hvor folk ikke bare på grund af programmet, men også for at hygge sig. Det har Krøyers Have æren for, så vi skal ingen steder, lover Lars Aagaard, som dog understreger, at udviklingen ikke skal sættes i stå. - Vi vil selvfølgelig arbejde med udsmykning og pladsen, så folks oplevelse hele tiden bliver sjovere, siger han.

200 gik forgæves Ved ind- og udgangen bekræfter en af de frivillige, Helle Kastrup, at der har været stor interesse for at komme på Hansted Live i lørdag. - Vi havde fået 10 billetter, som vi kunne sælge, da vi åbnede, og de var væk i løbet af to minutter. Og i løbet af dagen har vi nok afvist omkring 200, siger hun. Og så har Lars Aagaard i øvrigt oplyst, at der, så snart der blev meldt alt udsolgt, blev åbnet for billetsalget til næste års festival. Og at der i løbet af den første time blev solgt omkring 150 billetter.