Alt for mange unge føler sig alene: Kom til debatmøde om ensomhed

Fyns Amts Avis inviterer til debatmøde om ensomhed blandt unge den 11. december på VUC i Svendborg. Her diskuterer vi, hvorfor ensomheden er stigende blandt de unge, og hvad vi kan gøre for at komme problemet til livs.

Svendborg: For få år siden stod Frederik Krisana Hübner på Svendborg Sundbroen klar til at tage sit eget liv. Han havde forlængst opgivet sin skole og isoleret sig fra omverdenen, men sådan skulle historien alligevel ikke ende for den unge thuriner. I dag er han klar til at dele sine erfaringer om ensomhed og isolation, og hvordan man kommer ud på den anden side. Du kan møde ham på avisens debatmøde om ensomhed blandt unge den 11. december på VUC i Svendborg.

I et panel bestående af 26-årige Frederik Krisana Hübner, Nina Stark, der er socialpsykiatrisk bostøtte og opsøgende medarbejder for psykisk sårbare unge i Svendborg Kommune, samt Signe Bang, der er lærer på Center for specialundervisning for voksne (CSV) skal der diskuteres, hvorfor stadig flere unge føler sig ensomme, og hvordan vi kan dæmme op for problemet.