Alphabeat tager Svendborg-band med på turné: Vi er kæmpe fans

- Vi har fulgt Patina længe og er kæmpe fans af de her gutters fandenivoldske og afvæbnende positive udstråling på en scene. Det er ærligt og ægte - og Patina skal opleves live. Vi er sikre på, at man kommer til at mærke deres energi helt ude på de allerbagerste rækker, skriver Alphabeat i en pressemeddelelse.

Orkestret, der blev dannet for 10 måneder siden, vandt den 13. august den anerkendte talentkonkurrence Karrierekanonen , og nu er de tre Svendborg-drenge inviteret med på Alphabeats to store efterårskoncerter i Aarhus og København.

Patina vandt den 13. august årets musiktalentkonkurrence Karrierekanonen, som laves i et samarbejde mellem DR, Smukfest og Bandakademiet. Blandt de tidligere vindere er The Minds of 99, Marie Key, Katinka og Magtens Korridorerer.Patina består af Svendborgdrengene Gregers Møller Jensen, Mads Skov Hansen og Søren Bastrup Bojsen. De er alle tre trommeslagere, men i Patina skiftes de til at synge, spille trommer og percussion. Til indspilning og liveoptræden får de assistance fra fire venner, der er specialister i andre instrumenter.

Patina vandt for to uger siden Karrierekanonen på Smukfest, og nu skal Svendborgorkestret varme op til to koncerter med Alphabeat. Foto: Betina Garcia

Vil omfavne muligheden

Svendborg-drengene Mads Skov Hansen, Gregers Møller Jensen og Søren Bastrup Bojsen har svært ved at få armene ned, efter at de nu får chancen for at spille for et stort publikum i Aarhus Congress Center den 23. november og i KB-hallen i København den 30. november.

- Det her bliver stort. Vi omfavner muligheden og glæder os til at bidrage med et medrivende, nærværende og energisk supportshow, siger Patina i pressemeddelelsen.

Alphabeat, der stammer fra Silkeborg, vandt i 2004 talentkonkurrencen LiveContest DK, og året efter bragede bandet igennem med hittet "Fascination". I 2007 kom det store gennembrud i England, hvor gruppens debutalbum med hittet "The spell" røg ind på top 10 på den engelske albumhitliste.

Efter nogle års stilhed vendte Alphabeat i år tilbage til rampelyset med et comeback på Grøn Koncert, og nu er man klar til gruppens største indendørskoncerter nogensinde i de to store arenaer i Aarhus og København, hvor der er plads henholdsvis 4100 og 5000 tilskuere.

Og det bliver altså med sydfynske Patina som opvarmning. Senere på året får Svendborg-bandet mulighed for at nå et endnu større publikum, for Patinas Søren Bastrup Bojsen har over for Fyns Amts Avis afsløret, at der er lavet en support-aftale om 10 koncerter med yderligere et stort dansk popnavn, som man dog endnu ikke har offentliggjort navnet på.

Patina spiller såkaldt indierock og har indtil videre udgivet seks numre på musiktjenesten Spotify. Bandet er i gang med at skrive nye sange, og det er planen, at der i løbet af efteråret skal udgives et minialbum med fire-fem nye numre.