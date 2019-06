Alle er velkomne på brættet

Asbjørn Sand kan takke skateboardsporten for, at hans liv er faldet heldigt ud. Skateboardfestivalen på Frederiksøen er hans måde at betale tilbage på. Foto: Finn Eriksen

Fotografen Asbjørn Sand kan takke skateboardsporten for, at han har et udmærket liv. Så festivalen på Frederiksøen handler om at betale tilbage til sporten, som har haft plads til ham og kan rumme alle.

Svendborg: Asbjørn Sand er efter eget udsagn en følsom type, og er der noget, han hader, er det at få at vide, hvad han skal gøre. Sådan har det altid været, og da han som barn ingen interesse havde for knallerter og da slet ikke kunne se det formålstjenlige at løbe rundt efter en bold, var det ligesom slut med mulighederne under opvæksten i Glamsbjerg på Vestfyn. - Jeg kunne godt være faldet igennem, konstaterer han, da vi møder ham ved Rundbuehallerne på Frederiksøen tirsdag eftermiddag. 31-årige Asbjørn Sand er fotograf og har vundet priser i blandt andet USA og Italien, og han er ikke bare i Svendborg for at præsentere sin fotobog, Slip, men også for sammen med kunstproducenterne Stine Kähler fra Svendborg og Theresa Maria Gram fra København at holde en hel festival med ét eneste fokus: Skateboardsporten.

Gorm Klintholm og Claus Hermansen fra FSR Beton i gang med at bygge en rampe, som forventes at stå færdigt lørdag. Foto: Asbjørn Sand

Ingen regler For Asbjørn Sand handler det om at betale tilbage. Da han var 12 år, fik hans fætter et skateboard, og da Asbjørn Sand mente, at det faktisk var vildt sejt, fik han også snart et. Som teenager stiftede han en skateboardforening i Glamsbjerg, da han senere flyttede til Odense, gentog han bedriften, og han har været en del af skateboardmiljøet siden første bræt. Og det er ikke tilfældigt, at netop den sport passer til en enspænder som ham. - Den er fuldstændig ureguleret. Der er ingen regler overhovedet, og du bestemmer alting selv. Men samtidig kan den rumme alle, også de utilpassede, og så har den det sociale aspekt - det handler jo hele tiden om at være sammen med mennesker, siger Asbjørn Sand, der mener, at sporten er noget misforstået. - Den bliver meget fremstillet som noget med rock'n'roll, øl, fester og aggressiv energi, men den er så meget andet, siger han om fænomenet, som ikke dyrkes i en idrætshal eller et lokale under en skole, men overalt. - Når du går ind i skateboard, handler alt om det. Du går hele tiden og kigger efter ting, der kan skates på, og sporten bliver til noget fleksibelt, som du selv definerer, siger han.

Under skaterfestivalen bliver Asbjørn Sands fotobog præsenteret, og nogle af billederne fra bogen er hængt op i rundbuehallerne. Foto: Finn Eriksen

Alle klarer sig På et tidspunkt begyndte han at tage billeder af de forskellige tricks, som vennerne udførte på brættet, og han er ikke så meget i tvivl om, at det er derfor, han i dag er fotograf. I det hele taget kan brættet med de fire hjul noget, mener han. - Jeg var selv i risiko for at falde igennem, men gjorde det ikke, og jeg er overbevist om, at det er skateboardsportens fortjeneste. Jeg har også set andre, som til at begynde med ikke var motiverede for noget som helst, men som alligevel har klaret sig godt, siger Asbjørn Sand og tilføjer, at der faktisk ikke er en eneste af hans mange venner, der har trukket nitten i tilværelsens lotteri. Mange har fået job i kreative fag som for eksempel reklamebranchen, en er portør, en anden lagermand, og en kører rundt og sætte plakater op, fortæller han. - Og så er der nogle, der har stiftet et betonfirma og rejser rundt og bygger skateboardramper, siger han og nikker ud på pladsen foran Danmarks Museum for Lystsejlads, hvor Gorm Klintholm og Claus Hermansen fra FSR Beton lægger fundamentblokke til det, der gerne skal være en færdig rampe på lørdag. Den del af sporten ved folk ingenting om, og Asbjørn Sand håber derfor, at mange vil lægge vejen forbi og se, at det kan den også. - Det handler om at åbne for det, jeg har set og lært og mærket, siger Asbjørn Sand, og slår op på sidste side i sin bog, hvor han har sat - engelske - ord på, hvad skateboard er for ham. Oversat til dansk står der: Sofaen, jeg sov på, når jeg følte mig fortabt. Skateboarding er døren, som aldrig er låst. Festivalen varer til og med lørdag.