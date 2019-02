Aktivitetsweekend i Egense: Smag kvalitetsøl, gør en god handel og slå katten af tønden

Egense: Foråret er med sine lyse dage ved at viske vinterens kulde og mørke væk. Skiftet betyder endnu engang, at det er tid til aktivitetsweekend i Egense.

Weekenden begynder den 1. marts med ølsmagning klokken 19 hos Refsvindinge Bryggeri. John Østergaard fra bryggeriet vil fortælle anekdoter samtidig med, at de besøgende smager sig gennem otte forskellige øl og lidt pølse og brød som tilbehør. Det koster 175 kroner og kræver tilmelding gennem mailadressen karen.egense@hotmail.com

Lørdagen byder på loppemarked i forsamlingshuset med gratis entré. Der vil også være åbent hos Lokalhistorisk Arkiv mellem klokken 10 og 15.

Aktivitetsweekenden rundes af på fastelavnssøndag, hvor der vil være gudstjeneste i forsamlingshuset fra klokken 14. Derefter vil der blive slået katten af tønden. Der opfodres til, at man møder op udklædt, og at man har tilmeldt sig inden via mailadressen karen.egense@hotmail.com. /rashe