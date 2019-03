Aktiv Mandag i Ollerup Gymnastikforening

Ollerup: Allerede fra 1. april kan du hver mandag prøve kræfter med parkour, mountainbike, selvforsvar, yoga eller en tur i svømmehallen, når Aktiv Mandag starter op.

Hver mandag fra klokken 17.00 åbner Ollerup Gymnastikforening dørene op for alle interesserede til sjove aktiviteter på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Aktiviteterne starter klokken 17.30, og man skal bare møde op på dagen og vælge det, man har lyst til at prøve. Klokken 19 er der mulighed for fællesspisning, og det bestilles via hjemmesiden www.ollerupgymnastikforening.dk senest torsdagen før.

Arrangementerne, der fortsætter alle mandage indtil den 16. juni, er for alle og koster 20 kroner per gang, hvis man ikke er allerede er medlem af Motion & Fitness. /HETJA