Afviser blankt: Torvehandlere vil ikke vendes om

Stadeholderne i Svendborg afviser at indgå i en prøvehandling, hvor det foreslås at vende boderne om. Initiativtageren til forslaget undrer sig over afvisningen og vil nu gå ad andre kanaler for at få det igennem.

Svendborg: De torvehandlende i Svendborg er tilsyneladende ikke meget for at vende deres boder om, så de vender ud mod butiksfacaderne fremfor ind mod midten, som det er i dag.

I hvert fald har talsmanden for stadeholderne, ostehandler Preben Malund, på vegne af sine kolleger afvist forslaget om at stille op i en ny formation, sådan som butikkerne rundt om torvet ellers lagde op til.

Det er den selvstændige iværksætter, Jens Kjeldsen Høy, der har arbejdet for at få forslaget igennem, og det er ham, der har været rundt hos de butiksdrivende for at få dem til at skrive under på det.

Han er overrasket over, at de torvehandlende smækker døren i med det samme og ikke engang er interesserede i at prøve det af henover et par weekender, som han og butikkerne foreslog det.

- Jeg fatter det ikke. Det er jo bare et stille og roligt forsøg, hvor vi kan prøve det af og se, om det giver noget, siger Jens Kjeldsen Høy.

- Det er da lidt ærgerligt, synes jeg. Især fordi jeg havde fået utrolig mange tilkendegivelser via Facebook fra folk, der mente, at det var en god idé, forklarer han.