De nominerede

Svend - Hele Danmarks Filmpris bliver uddelt på torvet i Svendborg 28. august.Her er de nominerede:Årets danske film: "De Frivillige", "Den tid på året", "Ditte & Louise", "Dronningen", "Før Frosten", "Happy Ending", "Journal 64", "Lykke-Per", "Mødregruppen" og "Ternet Ninja".Årets danske børnefilm: "Iqbal & Den Indiske Juvel", "Julemandens Datter", "Skammerens Datter 2: Slangens Gave", "Team Albert" og "Vildheks".Årets udenlandske børnefilm: "De Utrolige 2", "Grinchen 3", "Hotel Transylvania 3: Monsterferie", "Sådan træner du din drage 3" og "Vilde Rolf smadrer Internettet".Årets udenlandske film: "A Star is Born", "Avengers: Endgame", "Bohemian Rhapsody", "Green Book" og "Mamma Mia! Here We Go Again!" Årets kvindelige skuespiller: Ditte Hansen - for Ditte & Louise, Katrine Greis-Rosenthal - for Lykke-Per, Paprika Steen - for Den tid på året, Sofie Gråbøl - for Den tid på året, og Trine Dyrholm - for Dronningen. Årets mandlige skuespiller: Anders Matthesen - for De Frivillige, Esben Smed - for Lykke-Per, Gustav Lindh - for Dronningen, Jesper Christensen - for Før frosten og Nikolaj Lie Kaas - for Journal 64. Årets Håb: Alba August, Clara Rosager og Fanny Leander Bornedal.Årets danske TV dramaserie: "Badehotellet Vl", "Bedrag lll", "Herrens Veje ll", "Håbet", "Klovn Vll", "Kriger", "Lykke-Per ", "Mord uden grænser ll", "Sygeplejeskolen l & ll" og "Theo & Den Magiske Talisman". Årets danske skuespiller i en TV dramaserie: Ann Eleonora Jørgensen - for Herrens Veje ll, Dar Salim - for Kriger, Frank Hvam - for Klovn Vll, Lars Mikkelsen - for Herrens Veje ll og Thomas Hwan - for Bedrag lll.Der kan stemmes på de nominerede i perioden 11. juli til 25. august på www.svendfilmfest.dk