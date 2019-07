Afdæmpet jubel: Lukning af Sportmaster giver bedre betingelser for Intersport

Det er ikke fordi medejer af Intersport i Svendborg, Jannik Kaysen, ligefrem glæder sig over, at Sportmaster lukker. Men han medgiver, at det giver lidt bedre betingelser for at drive sin og kompagnonen Jens Vogns sportsbutik videre.

Svendborg: Til januar lukker Sportmaster i Svendborg, og det giver alt andet end lige lidt bedre betingelser for byens resterende sportsbutikker; Intersport og Outletbutikken uden for byen.

Det siger Jannik Kaysen, der er medejer af Intersport sammen med Jens Vogn.

- Internet og nethandel er der jo stadig, hvor der er hård konkurrence, så det er ikke sådan, at vi går og siger "yes, nu kører det bare", for vi ved udmærket godt, at kunderne bare er klik fra at købe på nettet. Så på den måde ændrer det ikke så meget.

- Men det er da rart at blive en forretning mindre. Der er så mange sportsbutikker i Danmark, og markedet er ikke til, at vi kan være alt for mange i den samme by. Sådan er det ikke kun inden for vores branche, siger han.

Han pointerer, at nethandlen stadig er en konkurrent, der er svær at have med at gøre.

- Nethandlen vil aldrig tage 100 procent over, men vi kan godt mærke, at nethandlen helt klart er en konkurrent. Også fordi udvalget på nettet er kæmpe stort, men der vil altid være behov for fysiske butikker, det er der ingen tvivl om. Og så skal vi jo så tilbyde noget af det, som nettet ikke kan. Vi skal slå på dialog med kunderne, service, man kan stikke fødderne ned i skoene, man kan prøve trøjen eller jakken. Cirka 50-60 procent af handlen på nettet returneres, fordi varen ikke var, som kunden troede, og det er der heldigvis mange, som stadig synes er irriterende. Så på den måde vil der altid være behov for fysiske butikker.

Han fortæller, at tiden i øjeblikket ikke er den mest gunstige for at drive forretning som hans og kompagnonens.

- Det har da været nemmere. Vi skal stå igennem et par år, og så håber vi på, at markedet stabiliserer og normaliserer sig, og måske bliver der sorteret lidt ud i butikkerne rundt omkring. Vi håber da, at der ikke er nogen, der nu tænker, at de vil ind på markedet her i byen med en sportforretning, for der er ikke behov for flere sportsbutikker i en by som Svendborg. Det er der ikke, siger Jannik Kaysen.