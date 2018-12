Adskillige gram hash med på værtshus: Politiet tog rutineret pusher på fersk gerning

Svendborg: Den 23. november anholdt betjente fra Fyns Politi en gammel kending på værtshuset Loftet i Frederiksgade i Svendborg. Den 21-årige mand er flere gange dømt for ulovlig besiddelse af kniv og handel med narkotika, og denne novemberaften blev han da også taget med både kniv, hash og de såkaldte pølsemandsposer, der af pushere benyttes til at pakke stoffer i.

En domsmandsret afholdt forholdsvis kort tid efter anholdelsen lagde vægt på, at den 21-årige hurtigt genoptog sine forbrydelser efter hver dom, og idømte ham 60 dages ubetinget fængsel samt konfiskering af 72 gram hash, ni pølsemandsposer og en kniv med en bladlængde på 11 centimeter.

Den 21-årige erkendte, at han han havde overtrådt knivloven, og at han var i besiddelse af de nævnte remedier. Men han kunne ikke erkende, at poserne var beregnet til hash. De var alt for små til det, forklarede han.

Domsmandsretten var dog ikke i tvivl om, at den 21-årige havde til hensigt at sælge hashen med eller uden poser.

Den unge mand oplyste i øvrigt, at han er uden fast bopæl.