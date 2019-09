Adjudant fortæller

Gudme: Adjudant Peter Gandrup gæster torsdag 26. september kl. 19 Gudme Skole.

Her fortæller han om sit arbejde som adjudant for dronningen og om adjudantstabens opgaver og støtte til kongehuset i et bredt perspektiv.

Dronningens adjudantstab er under Forsvarsministeriet, og indgår samtidig i dronningens hofstab. Stabens vigtigste opgaver er at varetage relationerne mellem kongehuset og forsvarsministeriets myndighedsområde, der blandt andet omfatter fly og skibe som kongehuset benytter.

Foredraget holdes i skolens aula, og dørene åbnes kl. 18.30.

Der vil i pausen blive serveret kaffe og kage. Der betales entré, der inkluderer kaffe og kage.

Billetter købes ved Min Købmand i Gudme.