AOF mangler penge: Sætter historisk arbejderbygning i Svendborg til salg

Tabet af en række opgaver presser AOF Center Fyn og tvinger organisationen til at sætte bygninger i Svendborg og Faaborg til salg.

Svendborg: Den historiske AOF-bygning i Vestergade i Svendborg står foran et salg. Bestyrelsen i oplysningsforbundet har besluttet at sætte den gamle arbejderbygning til salg, efter at AOF har tabt en række udbud, som har presset økonomien. Formand for bestyrelsen i AOF Center Fyn, Dorthe Jørgensen, bekræfter, at den gamle Viking-bygning og yderligere tre ejendomme i Svendborg og en ejendom i Faaborg sættes til salg, og at det sker som en følge af en presset økonomi. Beslutningen blev truffet i bestyrelsen i foråret, og man er nu ved at forberede et salg. - Hele vores formue er bundet i bygninger, og det kan vi ikke betale løn med, siger Dorthe Jørgensen.

Det sætter AOF til salg Vestergade 23 i Svendborg - det tidligere Viking eller Arbejdernes Forsamlingsbygning. Den store ejendom rummer blandt andet AOF's administration og alle undervisningsforløb: Blandt andet aftenskole, EU-projektet Jeps (Job, Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion), et forløb for traumatiserede flygtninge, ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning og et forløb for psykisk sårbare. Desuden rummer ejendommen en stor fællessal og tre lejligheder. Socialdemokratiet og Radio Aktiv holder også til i lokalerne uden beregning. AOF købte ejendommen i 1992.

Vestergade 25 i Svendborg - rummer blandt andet det socialøkonomiske virksomhed Byens Gårdbutik med butik og café samt administration og en uudnyttet anden sal. AOF købte ejendommen i 1993 for 1.620.000 kroner.

Nannasvej 24 i Svendborg - de tidligere auktionslokaler købte AOF i 2010 for 1.975.000 kroner. Noget er lejet ud til AMU Fyn, og desuden er der aftenskole og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i lokalerne.

Nannasvej 24 E i Svendborg - det tidligere selskabslokale Den Private købte AOF i 2010 for en million kroner. Indeholder Toldbodhus Skole for psykisk sårbare voksne.

Østergade 51, Faaborg. Den tidligere politistation, som AOF købte i 2010 for 1.950.000 kroner, huser sprogskole, aftenskole, forberedende voksenundervisning samt ordblindeundervisning. Denne bygning er sat til salg via ejendomsmæglerfirmaet Meng for 3.950.000 kroner.

AOF købte den gamle auktionsbygning på Nannasvej i 2010, og den sættes nu til salg for at rette op på organisationens økonomi. Foto: Ole Grube

Sprogundervisning i frit fald Det lokale AOF-center stod tidligere for en stor del af danskundervisningen af flygtninge og indvandrere på Sydfyn, men udbuddet er i de seneste år faldet markant, og samtidig er en væsentlig del af opgaverne tabt til andre udbydere. I foråret tabte AOF Center Fyn også en del af beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune efter et udbud, og det har presset økonomien yderligere og resulteret i en række fyringer. Nu forsøger AOF at rette op på økonomien ved at sætte hele bygningsmassen til salg. Direktør i AOF Center Fyn, Lone Dreyer, forklarer, at man har besluttet at sætte bygningerne til salg for at kunne fortsætte en strategisk udvikling, som man har lagt. - Det skal sikre, at vi har et stærkt AOF i mange, mange år frem, siger hun. Strategien er at sikre nogle af de projekter, som AOF Center Fyn er ved at løbe i gang. Det handler blandt andet om den socialøkonomiske virksomhed Byens Gårdbutik, en deltagelse i et EU-støttet beskæftigelsesprojekt og en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som AOF står bag. - Den bygningsmasse, vi har nu, passede, da der var en stor forretning i eksempelvis at drive sprogskole, men området er i frit fald. Der kommer ikke ret mange flygtninge og indvandrere til Danmark, og dem, der kommer og er selvforsøgende, skal i dag selv betale for at gå til danskundervisning, siger Lone Dreyer.

Arbejdernes Forsamlingsbygning har - bortset fra en periode fra 1983 til 1992 - været på arbejder- og fagbevægelsens hænder siden indvielsen i 1936. Nu sætter AOF bygningen til salg. Foto: Ole Grube

Pres på likviditeten Hun forklarer, at deltagelsen i EU-projektet har presset likviditeten i AOF Center Fyn, fordi man er tvunget til at lægge penge ud til lønninger i en periode, der nærmer sig et år. - Vi vidste godt, at det her var en tung proces, men oven i det er området omkring sprogundervisning faldet hurtigere, end jeg tror, nogen har forestillet sig, og det er også faldet mere, end vi havde budgetteret med. Men vi har en god bank, og vi står ikke med hatten i hånden, men prøver at sikre vores fremtid med det her skridt, siger Lone Dreyer - Vi er nødt til at kigge på, hvad der er vigtigst, og det er fremtiden for AOF med nogle gode forløb og ikke det at eje nogle bygninger, fastslår AOF-direktøren. Dorthe Jørgensen, der udover formandsposten i AOF også er sektorformand i FOA Sydfyn, håber på, at bygningerne bliver solgt, og at en ny ejer vil være interesseret i at leje en del af den gamle hovedbygning ud til AOF. Hun lægger ikke skjul på, at det vil gøre ondt at skulle forlade ejendommen, som blev opført af De Samvirkende Fagforeninger i Svendborg i 1936 som Arbejdernes Forsamlingsbygning. I 1983 blev ejendommen solgt til Sømændenes Forbund for i 1992 at blive købt tilbage til AOF. - Den bygning er tæt forbundet med arbejderbevægelsen og et fundament for hele fagbevægelsen, og som socialdemokrat, AOF'er og fagforeningskvinde gør det ondt at sætte den til salg, men man er også nødt til at være nøgtern og realistisk. Mange andre steder i landet lejer AOF sig også ind, siger Dorthe Jørgensen.

Direktør i AOF Center Fyn, Lone Dreyer, forklarer, at et salg af bygningsmassen skal sikre et stærkt AOF i mange, mange år frem. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Attraktive ejendomme Det er ejendomsmæglerfirmaet Colliers, der skal stå for salget af de fire ejendomme i Svendborg, og meldingen fra firmaet er i følge Dorthe Jørgensen, at ejendommene er attraktive på grund af deres centrale beliggenhed. - Vi får at vide, at placeringen er meget attraktiv, og at der er gode muligheder for at bygge lejligheder nede bag ved. Der er mange, der gerne vil ind og bo midt i byen, og man kan næsten ikke komme til at bo mere centralt, siger Dorthe Jørgensen. Udover AOF-bygningen i Vestergade 23 bliver naboejendommen, Vestergade 25, også sat til salg. Denne ejendom rummer blandt andet den socioøkonomiske virksomhed Byens Gårdbutik med butik og café. Også den tidligere auktionsbygning på Nannasvej og de tidligere selskabslokaler, Den Private, bag auktionshuset sættes til salg. Det sker i august eller september. I Faaborg er den tidligere politistation i Østergade allerede sat til salg hos Ejendomsmæglerfirmaet Meng. Prisen er 3.950.000 kroner.

AOF har holdt til i ejendommen Vestergade 23 siden 1992, men sætter nu den og yderligere fire ejendomme i Svendborg og Faaborg til salg. Foto: Ole Grube

Der er masser af plads i AOF-huset i Vestergade 23 og 25 - også på bagsiden. De to ejendomme er på i alt 3347 kvadratmeter. Foto: Ole Grube