Ældre mand forsvundet: Er kun iført hvidt hospitalstøj

Lørdag aften oplyser vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen, at de efterlyser 66-årige Erling Poul Hansen, som er forsvundet fra OUH i Svendborg, hvor han var indlagt. Manden forsvandt fra hospitalet lørdag ved middagstid og er ikke set siden. Han er kun iført hvidt hospitalstøj og brune tøfler. Derudover medbringer manden formentlig et stativ med drop. Ehm Christensen fortæller, at det er vigtigt, at manden snarest muligt kommer tilbage til hospitalet.

- Han er i meget dårlig forfatning. Han er konfus og kan ikke klare sig selv, fortæller han.

Erling Poul Hansen er 178 centimeter høj og spinkel af bygning. Ser man ham, eller ved man, hvor han befinder sig, skal man kontakte Fyns Politi.