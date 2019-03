Svendborg: Mandag 18. marts klokken 19 er der årsmøde i Museumsforeningen for Svendborg Museum. Dørene åbner allerede klokken 18, og det vil her være muligt at hente medlemkort, årbog, tilmelde sig årets kommende aktiviteter med mere.

Efter de obligatoriske punkter med blandt andet formandens beretning og gennemgang af vedtægter vil der være foredrag ved Svendborg-arkæolog Per O. Thomsen.

Foredraget starter klokken 20.30, hvor alle er velkomne og der er gratis adgang.