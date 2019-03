Til sommer fejrer en gruppe tidligere elever fra den hedengangne Kogtved Søfartsskole 40 års jubilæum, og det er lykkes festudvalget at få fat i langt de fleste. Nu vil de dog gerne finde frem til de sidste.

Kogtved: Det bliver en storslået fest med god mad og drikke, og hvor der sikkert skal tales en hel del om de glade gamle dage. Eller det er i hvert fald planen med det arrangement, som en gruppe tidligere elever fra det tidligere Kogtved Søfartsskole har sat sig for at lave i anledning af, at det er 40 år siden, de dimitterede. - Det bliver dejligt at mødes og tale om gamle dage og om, hvad hinanden har lavet i alle årene siden, lyder det fra medlem af festudvalget, Kenneth Sørensen, der ligesom resten af kammeraterne fra årgangen gik ud af søfartsskolen i foråret 1979. - Vi skal se nogle folk, som vi ikke har set i 40 år og fejre, at vi har gået på søfartsskolen sammen. Noget, som har betydet meget for os og måske mere end de studier, vi ellers har gået på. Fordi det var jo datidens efterskole, hvor man boede og levede på skolen. Og gad vide, hvad der var blevet af os, hvis vi ikke havde gået på Kogtved, forklarer Kenneth Sørensen, som selv var 17 år, da han var på skolen.

Fem savnes Jubilæumsfesten kommer til at foregå på Hotel Svendborg 8. juni, mens gæsterne indlogeres på Hotel Garni. Arbejdet med at få det hele på plads til festen er allerede vel undervejs. Blandt andet er der lagt mange kræfter i at finde frem til alle fra årgangen. - Det er lidt et detektivarbejde, vi har sat i gang, og det har været et kæmpe arbejde, fortæller Kenneth Sørensen. Indtil videre er det lykkes festudvalget at komme i kontakt med 50 ud af i alt 55 elever - og de befinder sig rundt omkring på det meste kloden - men trods en ihærdig eftersøgning er det endnu ikke lykkes at nå ud til de sidste fem. Det håber Kenneth Sørensen vil ændre sig - blandt andet med en efterlysning her - hvormed også de resterende kan få buddet om at komme med til herlighederne. - Vi har sat os for at give det en skalle og finde alle, siger Kenneth Sørensen, som opfordrer tidligere elever fra årgangen, som altså endnu ikke har meldt sig under fanen, til at blive en del af Facebook-gruppen 'Kogtved Søfartsskole, forår 79'.

Mødes hvert år Det var tilbage i 2015, at grobunden til jubilæumsfesten for den gamle årgang 79 på Kogtved Søfartsskole blev lagt. Dengang deltog flere fra årgangen i den stort anlagte gammel-elevdag på søfartsskolen på Sydfyn, hvor i alt 700 tidligere elever mødte frem. I kølvandet på det arrangement lagde et par fra årgangen op til at se mere til hinanden i fremtiden, og at man kunne mødes en gang om året. Siden da er tilslutningen blevet bedre år for år, forklarer Kenneth Sørensen. - Vi var vist 13 stykker dengang (i 2015, red.), og vi besluttede bagefter at lave en Facebook-gruppe og at samles hvert år. Året efter var vi til Martha-dag i Svendborg, og året efter det en tur på Drejø på lærernes feriekoloni, hvor vi vist var 22, siger Kenneth Sørensen. Selvom festudvalget har talt med 50 af de tidligere elever, er det ikke alle, som kan komme til jubilumsfesten - blandt andet fordi flere bor i udlandet. Kenneth Sørensen satser dog på, at man kan nå op på 40 deltagere, hvilket vil være mere end flot. - Jeg tror faktisk, at det vil være det største antal til et jubilæum (på søfartsskolen, red.). Så det vil være ganske unikt.