Årets forlagsredaktør i samtaleforedrag

Svendborg: I 2018 modtog Louise Königsfeldt Blixenprisen og titlen som årets redaktør.

Hun står i spidsen for forlaget Rosinante og har de seneste år bidraget til en stribe værker, som har vundet eller været nomineret til store litteraturpriser - heriblandt "En anden gren" af Svendborg-forfatteren Jesper Wung Sung, der blev tildelt De Gyldne Laurbær i 2017.

Onsdag 27. februar kan man møde redaktøren på Svendborg Bibliotek, hvor hun stiller op til et samtaleforedrag, hvor forfatter Jesper Bugge Kold vil sørge for, at samtalen runder alt fra det praktiske arbejde med at udvikle et manuskript, til hvad der gør en roman god.

Aftenen begynder klokken 19.30, og billetterne er gratis, men skal bestilles på bibliotekets hjemmeside. /jurb