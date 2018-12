Med 11 rigtige pletskud kan Peter Vistrup Stæhr lade sig kåre som vinderen af årets profetkonkurrence. Han indrømmer, at held har spillet ind.

Svendborg: Peter Vistrup Stæhr plejer at være længe om at udfylde den årlige profetkonkurrence i Fyns Amts Avis, som han efterhånden har deltaget i en snes gange. Han vil gerne tage sig god tid til at overveje og gennemtænke de forskellige scenarier, inden han låser sig fast på sit svar. Strategien har dog aldrig rigtig båret frugt for ham, og bedste resultat er vist nok syv-otte rigtige svar ud af 13 mulige. Sidste år ændrede Peter Vistrup Stæhr så taktik. - Den her gang lavede jeg den virkelig hurtigt, og jeg gik med mavefornemmelsen og min første indskydelse, forklarer han om planen, som viste sig at være ret god. For maven ramte rigtigt 11 gange og sikrede ham titlen som årets Svendborg-profet. - Jeg har aldrig været i nærheden af så mange rigtige, så det er lidt svært at forstå, lyder det fra profetvinderen.

Årets profet Hvert år beder Fyns Amts Avis læserne udfylde en kupon med 13 forudsigelser for det kommende år.Det foregår såre simpelt ved, at man svarer ja eller nej til de 13 scenarier, som vi har opstillet, og derefter indsender kuponen.



Den med flest rigtige bliver præmieret med en gave fra avisen, mens der er trøstpræmier til de sekundære positioner.



Vi har en ny profetquiz for 2019 klar om et par dage.

De rigtige svar på årets profetkonkurrence, som har været en af historiens sværeste. Grafik: Leif Nørmark.

Positivt overrasket Peter Vistrup Stæhr indrømmer, at der ikke er mange af spørgsmålene, som han har følt sig sikre på, da han udfyldte sin profetkupon. Så det var mere eller mindre tilfældigt, at han både gættede rigtigt på, at politikerne ville gøre torvet bilfrit, at Baggårdteatret ville få en Reumert-nominering, at Dansk Folkepartis byrådsgruppe ville blive decimeret, og at Venstres gruppeformand forsat hedder Lars Erik Hornemann (V). Han var heller ikke sikker på, at politikerne ville tage en beslutning om at anlægge cykelsti langs den tæt trafikerede Dronningemaen, men er dog glad for, at de gjorde det. Og ikke kun på grund af quizzen. - Det var måske følelserne, der spillede ind, for jeg håbede da, at det ville ske. Jeg cykler der hver dag og siger tak, siger Peter Vistrup Stæhr, som kun fejlede to gange undervejs. På spørgsmålet, der gik på, om det gamle tinghus ville blive solgt, hvilket det blev. Og på det, der spurgte, om facaden på Jørgen Lundsgaards Café Rouge ville blive ændret, hvilket den ikke gjorde. Det sidste kommer bag på vinderen. - Ja, det overrasker mig, og jeg havde alligevel troet, at han skulle følge de regler, han selv har været med til at lave, siger han.

Mere tid til familien Profetvinderen er 52 år, fra Langeland og har boet i Svendborg siden 1989. Og så er han ingenlunde ukendt med at være i avisen, da han ved flere lejligheder har optrådt i spalterne. Primært dengang han var medejer af værtshuset Strandlyst i Brogade. Livet som værtshusejer sagde han farvel til i 2013, hvor han besluttede sig for at trække sig ud for at prøve noget andet og finde mere tid til sin familie. Det gik som planlagt, fortæller han. - Et halvt år efter fik jeg arbejde i XL Byggecenter som rådgiver og sælger, og nu har jeg stort set fri hver weekend og om aftenen og natten. Så det er som forventet, siger Peter Vistrup Stæhr, der stadig stikker hovedet ind forbi sit gamle sted i Brogade i ny og næ. - Jeg har ikke været nede og hjælpe til, men jeg kommer der fortsat, hvis jeg er i byen og har stadig god kontakt til Niels (Juul, daværende partner og nu eneejer af Strandlyst, red.). Peter Vistrup Stæhr er gift med Sally og sammen har de tre børn. En datter på 13 år og tvillinger på 10 år. Alle får de lov til at nyde godt af at have en profetvinder som far, da han naturligvis har i sinde at dele præmiekurvens godter med dem. - Det kommer til at forsøde julen lidt.