Årets Klimauge byder på et overflødighedshorn af aktiviteter

Bruno Hansen, formand for Udvalget for Miljø og Natur i Svendborg Kommune glæder sig. Uge 39 - årets klimauge byder nemlig på en masse aktiviteter fra onsdag den 23. september til søndag den 29. september.

Svendborg: - Der bliver noget for enhver. Arrangementerne sætter på forskellig vis fokus på, hvordan vi alle kan bidrage med noget. Uanset om det er at genbruge mere, køre mere grønt eller spise mere klimavenligt, lover formand for miljøudvalget i Svendborg, Bruno Hansen i en pressemeddelelse.

En lang række af samarbejdspartnere vil igen i år ydet en stor indsats. Det er bl.a. Svendborg Bibliotek, GO2Green, Vand og Affald, Rantzausminde Skole, Tåsingeskolen, Svendborg Gymnasium, Svendborg Forsamlingshus SEF Energi og Shopping Svendborg.

Det største enkeltstående arrangement bliver skolernes Grøn Fredag på Rantzausminde Skole fredag den 27. september. Her deltager mere end 500 elever fra syv skoler, fortæller klima- og energikoordinator Charlotte Vesterlund i Svendborg Kommune.

De bliver aktiveret i et stort stjerneløb rundt om skolen.