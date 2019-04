Åbyskov Forsamlingshus indvier renoverede lokaler

Åbyskov: Siden nytår er der blevet bygget om og renoveret i Åbyskov Forsamlingshus, og tirsdag den 16. april klokken er der indvielse.

Der vil være lotteri, hakkebøffer med bløde løg og musik og Mads Toghøj står for at bidrage med den gode stemning, eftersom han kommer og spiller.

Arrangementet er lige dele indvielse og støttefest, for ombygningen har kostet 650.000 kroner, hvorfor bestyrelsen håber, at gæster vil støtte ved at købe en eller flere lodsedler.

Det koster 100 kroner at være med, og tilmelding og betaling skal ske senest fredag den 12. april gennem husets hjemmeside: aabyskov-forsamlingshus.dk. /anwni