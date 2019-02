Åbning af sydfynsk kvindekrisecenter forsinket

Mette Gregersen er formand i foreningen Sydfyns Krisecenter og sammen med Rico Busk vil hun have et kvindekrisecenter i Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær

Foreningen Sydfyns Krisecenter arbejder på at etablere et kvindekrisecenter i Svendborg. Og planen var at kunne slå dørene op ved årsskiftet. Efter alt at dømme er den plan nu udskudt.

Svendborg: Svendborg skal have et kvindekrisecenter, mener en gruppe iværksættere, der står bag foreningen Sydfyns Krisecenter, der arbejder på at etablere et kvindekrisecenter i Svendborg. I slutningen af januar lød det fra foreningen, at man håbede at kunne åbne kvindekrisecenteret i Svendborg allerede ved årsskiftet, såfremt politikerne i Svendborg ville medfinansiere etableringen af centret med 650.000 kroner. Politikerne valgte dog efter foreningen havde foretræde for partiernes gruppeformænd på et gruppeformandsmøde at udskyde beslutningen om, hvorvidt kommunen skal medfinansiere, så politikerne først tager stilling til spørgsmålet i forbindelse med budgetforhandlingerne i september. - Det skubber planen lidt. Vi havde jo håbet at vi kunne komme hurtigere i gang, og det betyder, at vi nok kommer til at udskyde åbningen af centret med cirka tre måneder, siger Rico Busk, der er næstformand i foreningen.

Vold mod kvinder Iværksættere i Svendborg arbejder i denne tid på at etablere et kvindekrisecenter i Svendborg, da der for nuværende kun er et kvindekrisecenter på Fyn, og det ligger i Odense.Landets 43 krisecentre er desuden stort set altid fuldt optaget. I 2017 gik 4671 kvinder forgæves, da de forsøgte at få hjælp på et af landets krisecentre.



På landsplan blev 38.000 kvinder sidste år udsat for fysisk partnervold, viser en undersøgelse foretaget af Statens Institut for Folkesundhed.



Vold i hjemmet går ud over børn. Ifølge statistik fra Socialstyrelsen var 33.000 børn i 2016 vidne til vold i hjemmet, og ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) vokser hvert sjette barn op i et hjem med vold.



Sidste år var 14 kvinder fra Svendborg på kvindekrisecenter, mens antallet året før var 18 kvinder.

Ingen garantier Borgmester, Bo Hansen (S) var naturligvis til stede, da foreningen havde foretræde i forbindelse med gruppeformandsmødet, og han erkender, at et kvindekrisecenter er en god sag. - Jeg tvivler ikke på, at der er behov for sådan et kvindekrisecenter. Vi ved, at der er stor efterspørgsel på de centre, der er i landet, så det vil der også være på et center i Svendborg, siger Bo Hansen. Foreningen kan dog langt fra være sikker på, at politikerne til efterårets budgetforhandlinger vælger at kaste 650.000 kroner efter et sydfynsk krisecenter. - Det der er helt afgørende er, at vi ikke har noget rådighedsbeløb. Vi har et budget, der er i balance, men vi har jo ikke sådan frie midler, så det er jo en hård prioritering, siger Bo Hansen og fortsætter: - Hvis jeg skal give et eksempel, så ved vi at både planafdelingen og byggeafdelingen faktisk ikke kan følge med i øjeblikket, så der vil være behov for en eller anden form for opnormering der. Jeg ved, at det er barokt at sammenligne de to ting, men det er jo den prioritering, som byrådets medlemmer står i. Vi skal jo også kunne lave de lokalplaner, der efterspørges. Så det er et spørgsmål om at vælge, siger Bo Hansen, der ikke har en fornemmelse af, hvordan de øvrige partier i byrådet stiller sig til spørgsmålet.

Kæmper fortsat Selvom man i foreningen nu afventer efterårets budgetforlig, fortæller Rico Busk, at man i mellemtiden ikke ligger på den lade side, men arbejder på at samle de nødvendige fondsmidler til at etablere centret. Foruden den ønskede kommunale medfinansiering på 650.000 kroner skal foreningen nemlig rejse 1,5 millioner kroner i fondsmidler for at komme i gang. - Det arbejde er vi i gang med samtidig med, at vi kigger efter egnede lokaler. Vi har været ude at kigge på flere forskellige lokaler, men vi har ikke fundet de rette lokaler endnu, siger han. Han håber, at politikerne indser, at det er bydende nødvendigt med et sydfynsk kvindekrisecenter og vælger at bevilge pengene på 2020-budgettet. - Det vil være et meget uheldigt signal for kommunen at sende, hvis de ikke prioriterer dette projekt, for vold mod kvinder er et overset samfundsproblem, siger han og garanter at uagtet enden på politikernes overvejelser, kaster foreningen ikke håndklædet i ringen. - Det er sagen for vigtigt til. Og hvis politikerne ikke vil være med, så må vi få dækket det hele via fondsmidler, selvom det er meget mere besværligt, slutter han.