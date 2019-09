Med et åbent brev til politikere på Christiansborg forsøger Danmarks Naturfredningsforening sammen med foreningen By & Land-Sydfyn at få sparket gang i processen med at etablere en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg syd om Hvidkilde Sø. Ruten syd om er ifølge aktørerne både kortere og væsentligt billigere end en cykelsti langs hovedvej 44 forbi Hvidkilde Gods.