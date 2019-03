Svendborg: Danseteatret sArt er rykket ud af Svendborg Forsamlingshus på Lundevej ovenpå forestillingen "Synapser", og onsdag den 6. marts åbnes husets store sal for alle, der har lyst til at prøve kræfter med scenekunst. Klokken 17-21 er salen åben for alle, der har lyst til at undersøge og afprøve de scenekunstneriske udtryk. Kom sammen med dem, du arbejder med, eller kom og find nogen at lege med, lyder det fra forsamlingshuset.Det er ganske gratis at være med, og fra klokken 19 til 20 deler Betina Birkjær fra Luna Park Scenekunst ud af sine erfaringer. /gru