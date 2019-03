90-års jubilæum: Den Fynske Forårsudstilling præsenterer ny udstilling

Svendborg: Den 23. marts skydes Den Fynske Forårsudstillings årlige udstilling i gang med en fernisering i tidsrummet 14-16 i kunstbygningen SAK, hvor Johannes Nørregaard Frandsen holder åbningstale.

Det er den 90. udstilling for kunstnersammenslutningen, der aldrig har sprunget et år over.

Årets udstilling kan opleves fra den 24. marts til og med den 28. april fra klokken 11 til 16 i hele perioden.

Den Fynske Forårsudstilling viser værker af fynske kunstnere og kunstnere, der på andre måder er knyttet til øen./rashe