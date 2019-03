85-årig debuterer som skønlitterær forfatter: En fremtidsroman om robotter på plejehjemmene

Hesselager: Året er 2070. Antallet af ældre og handicappede vokser, og behovet for pleje og personale bliver mere og mere akut. På DTU råder en supercomputer over omfattende kunstig intelligens, og man beder den om et forslag til fremtidens pleje. Byg store plejecentre med plads til op til 1400 beboere og benyt jer af alle teknologiske hjælpemidler, lyder det fra computeren, og på den opfordring bliver Plejecenter Fremtiden opført.

Således former plottet sig i Bent Aalbæk-Nielsens nye roman "Plejecenter Fremtiden".

Den 85-årige tidligere skolelærer og redaktør har udgivet op til flere bøger om blandt andet flyvning, men det er første gang, han kaster sig over at diskutere fremtidens ældrepleje.

- Om ti år kommer der til at mangle 40.000 SOSU-medarbejdere, så jeg er faktisk blevet lidt bekymret for, hvordan jeg skal blive passet den dag, jeg får brug for det. Politikerne taler om, at der skal flere penge til, men det nytter jo ikke noget at vifte nok så mange 500 kroner-sedler, hvis der ikke er nogen til at tage imod dem, fortæller han om baggrunden for bogen.

- Så jeg prøvede at undersøge, hvad der er af teknologiske muligheder for at aflaste de varme hænder, og satte mig så ind i, hvordan det kunne være i fremtiden, siger han.