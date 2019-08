80 undervandsjægere fra Europa og Afrika kommer til Svendborg for at konkurrere

Svendborg skal være vært for Euro-Afrikanske mesterskaber i undervandsjagt, som for første gang holdes i Skandinavien. Sportsdykkerne roser byen for den lokale opbakning.

Svendborg: Noget så eksotisk som Euro-Afrikanske mesterskaber i undervandsjagt, kommer til at foregå i vandet ved Svendborg fredag 6. til søndag 8. september.

Det er første gang, at mesterskabet foregår i Skandinavien - og samtidig er der for første gang en klasse for kvinder, der dyster om Europamesterskabet.

- Vi er stolte af, at det er lykkedes at få mesterskaberne til Danmark. Og vi er særligt stolte af, at kvinderne nu får deres egen konkurrence. Det er lige i tidens ånd, siger William Siefert, formand for Undervandsjagtudvalget i Dansk Sportsdykker Forbund, i en pressemeddelelse.