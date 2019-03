8. marts: International kvindedag - med fokus på tid

Svendborg: Fredag den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag, og det fejres med fællesspisning, musik og debat i Svendborg Forsamlingshus på Lundevej. Et pigekor fra Ollerup Efterskole leverer sang og musik, inden Mette Gregersen fortæller om planerne om et nyt kvindekrisecenter. Aftenens hovedemne er "tid - og hvordan vi bruger den", og det er også omdrejningspunktet i et oplæg fra journalist og forfatter Maj My Humaidan, der har vendt ryggen til en travl hverdag og er flyttet til Ærø med sine mand og deres fire børn.

Det er 8. marts-gruppen i Svendborg, der står for arrangementet, og gruppen oplyser, at mænd også er velkomne. Arrangementet er støttet af Enhedslisten, Øland, 3F Sydfyn og FOA. /gru