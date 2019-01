79-årig debuterer med bog om Ollerups skolehistorie

Ollerup: For 15 år siden udkom en bog om Ollerup. "Erindringer fra Ollerup" hed den. Den beskrev historien om ejendommene langs med Svendborgvej og Faaborgvej og fortalte friskolens historie.

Men noget manglede. Det syntes Ulla Sylvest Vestergaard. En kvinde, der er født og opvokset i Ollerup og som trods en lang voksentilværelse i Albertslund har bevaret en jævnlig kontakt til sin gamle landsby. Der manglede al historien om Ollerup Skole og om det lokalsamfund, som gymnastikhøjskolen, håndværkerskolen (hvor der i dag er efterskole) og folkehøjskolen, der siden blev til Den Frie Lærerskole er vokset ud af.

Så nu har den 79-årige kvinde skrevet det stykke historie, hun syntes manglede, og udgivet den som bogen "300 år med Ollerup Skole - og landsbyen omkring den".

- I forhold til en masse andre skoler i landet er Ollerup Skole ikke noget særligt, men for lige netop Ollerup og alle de mennesker, der har haft berøring med den, har den enormt vigtig. Det ved man som mor og som menneske fra Ollerup. Så det var noget med en fornemmelse af, at det var mig, der skulle skrive den bog, for jeg var engageret, og jeg synes, det er vigtigt at fortælle om skolers betydning for et lille samfund, siger hun og fortsætter.

- Kendskabet til lokalhistorien er faktisk vigtigere, end man tror. Ikke for at man skal kunne alle mulige årstal, men for fornemmelsen af dem før os. For at forstå, at det hele ikke startede med os, og for fornemmelsen af tid og udvikling, og hvad mennesker har kæmpet for at gøre i det lille samfund, siger forfatteren.