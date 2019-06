72-årig Cliff-fan: Når han laver sine moves, bliver jeg som en teenager

Det engelske musikikon Cliff Richard gav koncert på Valdemars Slot lørdag aften, og på de første rækker i slotshaven stod en flok trofaste fans, der har fulgt ham, siden de var teenagere, og han var teenageidol. En pensionisttilværelse, sygdom og en ny hofte står ikke i vejen, når de følger idolet i ind- og udland.

Tåsinge: - Du må undskylde min stemme, men vi sang højt i aftes. 72-årige Lis Bille fra Faxe læner sig op ad barrieren på første række til scenen på Valdemars Slot. Hun er kommet for seks timer siden for at få en plads på forreste parket, og der er endnu to timer til hendes musikalske livsledsager går på scenen i slotshaven på Tåsinge. Fredag stod hun i tredje række ved koncerten med Cliff Richard på Gram Slot i Sønderjylland, men nu er hun kommet helt op foran - lidt til venstre for scenen. På sin venstre side har hun to fans fra San Fransisco og til højre en flok jævnaldrende engelske damer, der har fået de allerbedste pladser på første række lige midt for. - De stod i kø i 13 timer, og det kan vi altså ikke hamle op med, siger Lis Bille.

Han er skide lækker, og vi kan både se, høre og mærke ham. Bettina Vendelboe Holm, Frederiksberg

Sir Cliff Richard Det var et navn med absolut ikonstatus, der lørdag aften stod på scenen på Valdemars Slot.78-årige Sir Cliff Richard - født Harry Rodger Webb - slog igennem i slutningen af 50'erne med gruppen The Shadows.



Han har solgt over 250 millioner plader og haft 14 nummer 1-singler i Storbritannien. Kun The Beatles og Elvis Presley kan slå den rekord.



Han blev i 1995 som den første britiske pop- og rockstjerne slået til ridder og fik titlen sir (Order of the British Empire).



Koncerten på Valdemars Slot var en af kun fem Cliff Richard-koncerter i 2019.

72-årige Lis Bille fra Faxe har været til et trecifret antal koncerter med Cliff Richard, og hun stod også i første række ved koncert på Valdemars Slot lørdag aften. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Hofter holden? Weekendens danske dobbeltkoncert har været en prøvelse for den pensionerede bankdame, der har arbejdet i 47 år i Nordea. Det er første gang, hendes nye hofte skal stå for presset, og det var med bange anelser, hun fredag forlod Sydsjælland i en bil med fire veninder fra Cliffs danske fanklub. Lis Bille fortæller, at hun fredag måtte sætte sig på græsset, da Jørgen Olsen varmede publikum op på Gram Slot. - Men da Cliff skulle på, var jeg godt klar over, at jeg ikke kunne blive siddende. Når han laver sine moves, bliver jeg som en teenager, fortæller Lis Bille. - Så hopper man ligesom dengang, man var ung. Man skriger igen. De der moves - jamen, det er simpelthen, man kan ikke lade være.

Slut med koncerter Lis Bille har fulgt Cliff Richard, siden hun var 11 år. Hun har været til et trecifret antal koncerter i ind- og udland, og hun har idolets autograf tatoveret på sin underarm. "Cliff Richard - for life", står der. Forelsket er hun også. - Det er vi alle sammen. Vi er vildt forelskede i den mand. At se ham på en scene - den måde han bevæger sig på. Han ved lige nøjagtig hvilke knapper, han skal trykke på for at få os piger til at skrige, griner Lis Bille. Hun har selv været gift, men hendes mand brød sig ikke om hustruens fascination og besættelse. Han ville ikke dele, og aftalen blev, at det var slut med koncerterne. - Så måtte jeg nøjes med pladerne, men efter nogle år trumfede jeg så igennem, at jeg ville gå til koncerterne igen, og så blev vi så også skilt, fortæller hun.

Cliff Richard er gået på scenen, og Lis Albrechtsen, Maibritt Andersen, Bettina Vendelboe Holm og Lis Bille står på første række. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Uskreven aftale Cliff Richard har aldrig selv været gift, men Lis Bille ved, at han var forlovet i sine yngre dage, men opgav at blive gift, fordi det ville koste for meget på fankontoen. - Han giftede sig ikke for vores skyld - han er gift med os alle sammen på en gang, og jeg bliver lykkelig henrykt, hver gang jeg ser ham, siger Lis Bille, der mener, at det britiske ikon har indgået en uskreven aftale med sine fans. - Han har jo ikke brug for pengene, men lever ud fra devisen, at så længe vi bliver ved med at komme og se ham, så bliver han ved med at komme og synge for os, siger Lis Bille. Hun lever op til sin del af aftalen, når hun på søndag flyver til London og dagen efter forsøger at få en plads på en af de forreste rækker ved sæsonens sidste koncert på Old Royal Naval College i Greenwich lidt udenfor den engelske metropol.

Lis Bille har Cliff Richards autograf på sin underarm: Cliff Richard - for life. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Et fællesskab Lis Bille får på turen til London følgeskab af nogle af de veninder, hun er omgivet af på første række i slotshaven på Tåsinge. De har lært hinanden at kende gennem den danske Cliff-fanklub, og nu rejser de rundt sammen og bor på hoteller eller bed and breakfast, når de dyrker deres fælles affektion. Bettina Vendelboe Holm fra Frederiksberg er 52 og har fulgt Cliff Richard, siden hun var ung teenager, og hun betragter fællesskabet som en ekstra bonus. - Vi er fire-fem stykker, der tager til koncerter sammen. Vi tager den samme flyver, når vi skal til England, og vi bor også sammen - også gerne på samme værelse, hvis det skal være lidt billigt. Det er super hyggeligt, fortæller hun. De kommer tæt på hinanden og deler også andet end deres forkærlighed for det britiske ikon. Fredag aften kunne de efter koncerten i Sønderjylland skåle i champagne, fordi Bettina Vendelboe Holm er erklæret rask efter et sygdomsforløb i nogle klasser over influenza. - Vi lærer hinanden at kende, men det er Cliff, der binder os sammen. Han er skide lækker, og vi kan både se, høre og mærke ham, forklarer hun.

Omkring 4000 tog lørdag aften til koncert med Cliff Richard i slotshaven på Valdemars Slot. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Syv koncerter på syv dage Til næste år fylder Cliff Richard 80, og pigerne i fangruppen drømmer om, at de bliver inviteret med til den runde fødselsdag. Her tænker de ikke på en privat invitation, men på en koncertrække som for fem år siden, da idolet fyldte 75. Dengang spillede han syv udsolgte koncerter syv dage i træk i Royal Albert Hall i London - og både Lis Bille og Bettina Vendelboe Holm samt Maibritt Andersen og Lis Albrechtsen havde billet til hver eneste aften. - Hvis han gør det igen, når han fylder 80, så kommer vi hver aften igen, siger Lis Bille. 61-årige Lene Thomsen fra Aalborg står også på første række ved Valdemars Slot, og hun kan ikke lade være med at tænke på, at hver koncert kan blive den sidste. Selvom Cliff Richard er kendt for at leve et liv, hvor usunde vaner er skiftet ud med grøntsager og motion, så har han en udløbsdato. Han fylder 79 til oktober. - Han ser frisk og rask ud, men vi ved jo ikke, hvornår det er sidste gang. Det tror jeg, der er mange, der går og tænker, når de kommer igen og igen, forklarer hun.

Den sidste gang Den slags spekulerer Lis Bille også på, men i hendes tilfælde går tankerne begge veje. Hun fortæller, at hun den 26. november 2017 blev ramt af et hjertestop, og at det har sat mange tanker i gang. - Hver koncert kan også blive min den sidste, og derfor lever jeg det ud hver gang, jeg står her, og så har den hofte bare at holde, siger hun. Og så dukker han op - smilende i stramme, sorte jeans og sølvsko og laver sine første moves til Elvis-klassikeren, "I'm So Lonely I Could Cry". Cliff Richard præsenterer sine hits gennem seks årtier, og for hvert årti skifter han jakke. Da han første gang skifter jakke på scenen, vender han ryggen til publikum, vrikker et par gange med bagpartiet, og Lis Bille og de andre på de første rækker svarer prompte igen med markant skrig. - You are so easy to please, smiler Cliff Richard, ifører sig en pink jakke og tager hul på 50'erne.

En del af Cliff Richards danske fanklub på første række ved Valdemars Slot, fra venstre: Bettina Vendelboe Holm, Lis Albrechtsen, Maibritt Andersen, Lene Thomsen og Lis Bille. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Jørgen Olsen varmede publikum op før koncerten med Cliff Richard i slotshaven på Valdemars Slot. Foto: Hans-Henrik Dyssel

