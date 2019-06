Svendborg: De har gjort tjeneste i popmusikkens navn i mere end 50 år. Nu er pigtrådens pæne drenge, officielt kaldet The Rocking Ghost, klar til at indtage Kulturhuset Borgerforeningen i Svendborg.

The Rocking Ghost, også kaldet pigtrådens pæne drenge, er mest kendt for hits som "Belinda" og "Oh, oh what a kiss". PR-foto