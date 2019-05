4000 spørgeskemaer sendt ud: Svendborgs erhvervsklima skal undersøges til bunds

Mandag blev en stor undersøgelse af erhvervsklimaet skudt i gang. I alt godt 4000 virksomheder vil blive spurgt, hvad de synes om den kommunale service, og svarene skal belyse, hvor der er behov for at sætte ind.

Svendborg: Dansk Industri og Dansk Byggeri gør det: Laver undersøgelser af Svendborg og andre kommuners erhvervsvenlighed. Ikke desto mindre blev en stor erhvervsklimaundersøgelse mandag sat i gang - og initiativtager til den er Svendborg Kommune selv. Det sker i samarbejde med analysevirksomheden AM Research, og undersøgelsen koster ifølge Svendborg Kommunes erhvervschef, Søren Bach-Hansen, 63.000 kroner plus moms. Som er godt givet ud, mener han. - Dansk Byggeris undersøgelse er ikke en tilfredshedsmåling, men en faktaundersøgelse, og Dansk Industri spørger kun mellem 60 og 100 virksomheder, som er inden for deres medlemsfelt. Så de får ikke hele spektret med. De får for eksempel ingen svar fra dem, der beskæftiger sig med turisme eller fødevarer, siger erhvervschefen, der kalder de to organisationers undersøgelser for "fine". - Men de rammer for få, siger han.

Jeg kan kun sige noget pænt om det. Jeg synes først og fremmest, det er en anerkendelse af, at skal man lave en erhvervsundersøgelse, så skal man hele vejen rundt. For mig er det en erkendelse af, at man også tager detailhandlen alvorligt. Martin Larsen, formand for Shopping Svendborg

4000 virksomheder Til gengæld vil kommunens egen undersøgelse i dén grad komme rundt. Ifølge Søren Bach-Hansen er der godt og vel 4000 virksomheder i kommunen, hvis alt lige fra enkeltmands- til store industrivirksomheder tælles med, og hver eneste af dem har modtaget et spørgeskema i deres e-boks. - Vi spørger, om man har brugt kommunen til for eksempel en byggesag, og har man erfaringer, får man lov til at give os en karakter på en skala, siger han. - Dermed får vi en standpunktskarakter. En viden om, hvor skoen trykker, så vi ved, hvor vi skal lægge vores indsats. Samtidig får vi det, der på sydfynsk hedder "en baseline" forstået på den måde, at vi, når vi laver en ny undersøgelse om et år eller to, kan se, om vores indsats har haft effekt, siger Søren Bach-Hansen.

Kun pæne ord Det er politikerne i Teknik- og erhvervslivet, der efter dialog med virksomhedsledere i det såkaldte advisory board har besluttet at sætte undersøgelsen i gang, og initiativet får ingen knubbede ord med på vejen fra Martin Larsen, der er formand for Shopping Svendborg. - Jeg kan kun sige noget pænt om det. Jeg synes først og fremmest, det er en anerkendelse af, at skal man lave en erhvervsundersøgelse, så skal man hele vejen rundt. For mig er det en erkendelse af, at man også tager detailhandlen alvorligt, siger Martin Larsen, der i nær fremtid vil sende Shopping Svendborg-medlemmerne en orientering om blandt andet undersøgelsen. - Jeg vil selvfølgelig opfordre dem til at deltage i undersøgelsen, så vi får tegnet et billede af alle facetter i erhvervslivet, siger Shopping Svendborg-formanden.

Frem og tilbage Det er gået noget op og ned for Svendborg Kommune i Dansk Byggeris og Dansk Industris undersøgelser. I den seneste fra Dansk Industri var kommunen placeret som nummer 71 - et fald på 18 pladser i forhold til året før, og i 2010 var Svendborg placeret som nummer 95 og næstsidst blandt de 96 kommuner, der deltager i Dansk Industris undersøgelser. I Dansk Byggeris undersøgelse var Svendborg i 2018 placeret som nummer 33 - et spring på 26 pladser frem i forhold til placeringen i 2017.Sidste frist for at svare på kommunens egen undersøgelse er 20. juni, og håbet er ifølge erhvervschef Søren Bach-Hansen, at resultatet af undersøgelsen vil kunne præsenteres engang i september.