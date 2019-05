4 x vælgermøde: Grundskolen, det maritime og klima på programmet

Næstformand for Frie Skolers Lærerforening, Monica Lendal Jørgensen, og kredsformand i Danmarks Lærerforening, Lone Clemmensen, fungerer som opponenter under debatten, der begynder klokken 17.

Ollerup/Svendborg: Der er rig mulighed for både at møde og høre folketingskandidater debattere diverse emner her på Sydfyn den kommende tid.

Dobbelt op på klima

Endelig er et af de allervigtigste spørgsmål i den aktuelle valgkamp på programmet ved to vælgermøder, der finder sted henholdsvis tirsdag og onsdag i næste uge.

Den 28. maj har Sydfyns Elforsyning stablet et klimamøde på benene, hvor man stiller spørgsmålet: Hvordan sætter vi strøm til et grønnere Danmark? Og i den anledning har de inviteret både den nuværende og den forhenværende energi-, forsynings- og klimaminister i form af Lars Christian Lilleholt (V) og Rasmus Helveg Petersen (R), der vil debattere med hinanden og med publikum. Debatten vil blive ledet af David Bernicken, redaktionschef på Fyns Amts Avis.

Arrangementet begynder officielt klokken 16.30, men inden da er SEF vært for en lille forfriskning. Kom derfor gerne klokken 16, opfordrer værterne.

Sidst men ikke mindst er der mulighed for at kombinere lysten til politiske debatter med en tur op til den historiske Christiansmøllen. Her har Go2Green stablet et vælgermøde sammen, hvor der primært skal tales om klima- og energiudfordringer.

Deltagerne til den debat er Rasmus Helveg Petersen (R), Rasmus Peter Henriksen (SF), Erling Bonnesen (V), Karl Magnus Bidstrup (AL), Bjørn Brandenborg (S), Jørgen Nielsen (K) og Alex Ahrendtsen (DF).

Mødet begynder klokken 16.