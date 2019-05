3F Sydfyn inviterer til kamp mod ulighed på Torvet

Svendborg: Ikke flere børn i fattigdom. Ret til værdig tilbagetrækning. Og slut med forringelser af dagpenge.

Under sloganet "Uligheden er blevet uanstændig" går 3F Sydfyn til kamp for mærkesagerne forud for folketingsvalget.

Derfor afholder 3F Sydfyn et arrangement på torvet i Svendborg lørdag den 1. juni for at sætte fokus på de områder i samfundet, man mener, bør være anderledes.

Arrangementet starter klokken 10, hvor formand for 3f Sydfyn, Bjarne Elnegaard, holder tale, og i løbet af arrangementet går Karsten Hønge (SF), Jesper Kiel (EL) og Per Christensen, 3F forbundsformand på talerstolen. Og sluttelig vil Bjørn Brandenborg (S) også give et par ord med på vejen.

Arrangementet slutter klokken 13 og mellem talerne vil der være musik ved Lars Kirkegaard.

