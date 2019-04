39 boder med lopper: God start for syv kilometer langt loppemarked

- Jeg har nok en, du kan købe, skæmter hun for så, da pennen er dukket op i en lomme, at konstatere, at der ikke er noget skidt at sige om loppemarkedinitiativet.

- Jeg er en af dem, der ikke kan smide noget ud, og så er det rart at få en femmer eller en 10'er for det, siger hun, inden hun falder i snak med Bjarne Ingversen, som er fra Hundstrup og står og vejer et stykke keramik i hånden.

Det er en gruppe med Steen Hemmingsen i spidsen, der har besluttet sig for at omdanne netop Assensvej til et marked, hvilket 70-årige Siri Lønberg altså er svært tilfreds med.

Så hun er glad for, at en lille gruppe borgere har taget initiativ til at lave ét langt loppemarked.

Der er 39, der har sat en bod op, og jeg har hørt, at der er nogle, der først vil gøre det i morgen. Jeg er lidt overrasket over, at så mange er med. Jeg er faktisk i godt humør.

Lørdagsåbent

Vi passerer nogle boder med vaser, tallerkener, legetøj, lamper, stole, fade og alt muligt andet - som for eksempel et par sivsko.

Beskeden til folket har været, at de skal plante et dannebrog ved vejen, hvis de ønsker at deltage, og da vi spotter et flag ved Sydfyns Farvehandel, stikker vi næsen indenfor.

Det viser sig, at butikken ikke bare handler med maling, pensler, ruller, spartler og filt, men også rummer en lille genbrugsbutik.

- Jeg har normalt lukket om lørdagen, men jeg har valgt at gøre en undtagelse, smiler Camilla Jacobsen, som er ejer af det hele - inklusiv den vinafdeling, som hun også har fået klemt ind i forretningen.

Et initiativ som loppemarkedet skal ikke bare ignoreres, mener hun.

- Det er dejligt, at der sker noget i vores lille by. Hatten af for, at der er folk, der gider at gøre noget, og når de gør det, skal vi huske at bakke op, siger hun, og således orienteret går vi videre forbi Slagterpigerne og kirken og ind i den mere sporadisk bebyggede del af stenstrup, hvor vi møder Lisbeth Larsen ved en bord, som er bemandet med treårige Sander Jansen, otteårige Simone Jansen og Sofie Synnest Hansen på ni.

Sander ønsker ikke at udtale sig til pressen, men pigerne fortæller, at de godt kan lide tiltaget.

- Det er godt, for så kan vi sælge vores ting og finde nogle nye, vi kan købe, siger Simone Jansen, hvorefter de fortæller, at de små My Little Pony-figurer er noget af det, de har sat i handlen.

- De er ikke spændende at lege med, siger Simone.