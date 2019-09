27-årig mand bosiddende i Jylland er ved Retten i Svendborg blevet dømt for at have tvunget en 15-årig pige til at udføre oralsex på ham ved Christiansminde. Han er idømt halvandet års fængsel.

Svendborg: Halvandets års ubetinget fængsel blev 27-årige Nima Hosseini idømt ved Retten i Svendborg tirsdag.

Den 27-årige mand blev kendt skyldig i voldtægt af en 15-årig pige, da han ifølge anklageskriftet den 28. februar om eftermiddagen blandt andet tvang hende til at udføre oralsex på ham. Både ved at anvende vold og ved en underliggende trussel om vold. Og på trods af, at hun bad ham om at stoppe.

Den 27-årige skulle have haft den 15-årige pige i sin bil på en parkeringsplads ved Hotel Christiansminde, hvor han havde låst dørene, og derefter forsøgt at kysse, beføle og altså også have have udøvet "voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje", som det hedder i anklageskriftet.

Udover voldtægtsdommen blev den 27-årige mand, der er bosiddende i Jylland, også kendt skyldig i samleje med en 14-årige pige i en bil ved Hadsten i efteråret 2018.

Han ankede med det samme dommen til landsretten, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.