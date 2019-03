En 27-årig mand fra Svendborg kan ende med at ryge i fængsel efter et besøg på værtshuset Loftet natten til lørdag.

Her blev manden visiteret af politiet, der både fandt hash, amfetamin og nogle ecstasypiller og ikke mindst en springkniv.

Den forseelse kan koste manden en tur bag tremmer, fordi det er en ekstra skærpende omstændighed at have en kniv med på et offentligt sted som f.eks. et værtshus.