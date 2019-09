25.000 kroner til Team Taasinge

Svendborg: Sydbank Fonden havde den store gavecheck fremme, da cykelmotionsklubben Team Taasinge modtog 25.000 kroner, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for at støtte det lokale initiativ, og det er en særlig glæde for Sydbank Fonden at bidrage til de klubber og foreninger, der styrker og understøtter det aktive liv med motion. Det gør Team Taasinge i den grad, siger Rene Ringsted, erhvervsdirektør i Sydbank.

Bo Tønnesen, formand for Team Taasinge, var glad for den store donation fra Sydbank Fonden.

- Som klub betyder det rigtig meget, at vi får støtte. En del af pengene skal vi bruge til møbler til vores nye klublokale. Ligesom vi har planer om at investere i flere cykelholdere til klubben, så cyklerne kan sidde sikkert bag på bilerne, når vi skal deltage i motionsløb på Fyn, siger Bo Tønnesen.

Team Taasinge blev etableret for 13 år siden, og har cirka 150 medlemmer, hvilket gør klubben til en af de største motionscykelklubber på Fyn. Navnet kunne antyde, at medlemmerne kun er fra Taasinge, men medlemmerne kommer fra hele Svendborg Kommune og er i alderen 30 til 60 år. Holdet træner tre gange om ugen og deltager desuden i en række motionsløb på Fyn.