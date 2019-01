2000 boliger i alt: Almene boligselskaber fusionerer

Svendborg/Gudme/Egebjerg: Tre almene boligselskaber bliver til et.

I en pressemeddelelse oplyser BSB Svendborg, BSB Gudme og BSB Egebjerg således, at de tre selskabers repræsentantskaber har besluttet at gå sammen.

Sammenlægningen bliver en realitet 1. juli, og mens det endnu er uvist, hvad selskabet skal hedde, så ligger det fast, at i alt 1772 familie-, ungdoms-, ældre- og plejeboliger vil blive samlet. Og at antallet vil stige til omkring 2000, når diverse igangværende byggerier er færdige om to år.

Ifølge BSB Gudmes bestyrelsesformand, Alfred Klausen, er det et ønske om at stå stærkt, der har ført til beslutningen.

- Vi bliver 2000 i stedet for 200 lejemål, og det betyder, at vi får større gennemslagskraft over for vores samarbejdspartnere, siger han i pressemeddelelsen, hvor man også kan læse, at den større volumen giver selskabet større pondus ved udbud og bedre priser, når der skal købes ind.