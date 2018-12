18-årig dømt for spirituskørsel

Svendborg: En 18-årig gymnasieelev er ved Retten i Svendborg dømt for spirituskørsel i stjålet bil uden på det tidspunkt at have erhvervet et kørekort. Det skete i sommer.

Selvom det er hele tre paragraffer i loven, han har overtrådt, slap han alligevel med en betinget dom på grund af gode personlige forhold.

Anklageren havde krævet fængselsstraf og frakendelse af retten til at køre bil, og dommerens kendelse lød på 30 dages fængsel. Dog var straffen gjort betinget af lovlydighed i et år, samfundstjeneste i 40 timer, tilsyn af Kriminalforsorgen og en bøde på 8500 kroner.

Den 18-årige blev også frakendt retten til at køre bil i tre år, men også den straf blev gjort betinget af, at han kører efter reglerne de kommende tre år.