17-årige Søren Erik Olsen spiller på U18-landsholdet i kajakpolo. Den 19. april skal han egentlig med holdkammeraterne til landskamp i Holland, men Søren mangler 25.000 kroner for at kunne være med. Den unge sportsudøver er i gang med at skrabe penge sammen, men det går ikke så glat.

Svendborg: Det er som håndbold på vand med et lille strejf af rugby. Sådan beskriver 17-årige Søren Erik Olsen vandsporten kajakpolo, som han har spillet det seneste halvandet år. Han bor på kollegium og læser til maskinmester. Ved siden af træner han kajakpolo to-tre gange om ugen i svømmehallen på Syddansk Universitet i Odense og er netop blevet udtaget til U18-landsholdet. Selvom Søren Erik Olsen umiddelbart virker som en afdæmpet ung mand, så er det barskheden i kajakpolosporten, han finder interessant. - Jeg har været kajakroer, men det blev for kedeligt bare at ro ligeud. Kajakpolo er en rigtig drengerøvs-sport, hvor man kommer af med nogle aggressioner. Jeg kan godt lide, der er gang i den, siger Søren Erik Olsen og fortæller, at det er en sport, hvor der jævnligt sker skader. - Jeg har dog kun forstuvet et par fingre.

Søren Erik Olsen Søren Erik Olsen er 17 år gammel og kommer fra Faaborg. Han har læst til elektriker i Odense, men skiftede til en uddannelse i Aarhus som elektronikfagteknikker. Det var ikke lige ham, så rykkede til Svendborg i august 2018, hvor han nu læser til maskinmester.Han har sejlet havkajak i cirka otte år og skiftede for halvandet år siden til kajakpolo. En sport, hvor man i to hold af fem og fem, padler rundt i vandet efter en bold, der skal ind i målet, som er hævet over vandet. Her er han nu på U18-landsholdet.



I Danmark er kajakpolo en lille sportsgren, men i lande som Italien, Kina, Frankrig og Tyskland har sporten efterhånden vokset sig stor, og det er på tale, at sporten skal optages i De Olympiske Lege.

Søren Erik Olsen læser til daglig til maskinmester. Han vil gerne arbejde på havet, og derfor droppede han elektrikeruddannelsen, som egentlig begyndte på til at starte med. Ved siden af spiller den 17-årige faaborggenser vandpolo på landsholdsplan. Foto: Katrine Becher Damkjær

En dyr omgang Det er gået stærkt for den unge sportsmand. - Tænk, at en simpel teenager fra Faaborg, kan nå så langt, siger Søren Erik Olsen med henvisning til, at han trods kun halvandet år i sporten, nu er på landsholdet. Første gang han skulle prøve kræfter med sporten, var det til en turnering. - Jeg blev bare kastet ud i det, og måtte lære reglerne undervejs, fortæller han. Båden havde han allerede styr efter sine otte år med kajakroning på havet. Det var bare bolden, han skulle lære at have styr på. Men bolden fik Søren Erik Olsen tydeligvis hurtigt styr på, eftersom han er udtaget til U18-landsholdet, som den 19. april drager til Holland for at spille landsholdsturnering. Men som det ser ud lige nu, bliver det svært for den unge kajakpolo-spiller at komme med til Holland. For Søren Erik Olsen skal lægge 25.000 kroner for udstyr. Han skal blandt andet anskaffe sig sin egen kajakbåd, som han til daglig låner i Odense, og købe den obligatoriske landsholdstøjpakke, der står til en værdi af 2500 kroner. - Det er mange penge, for en der er på SU, siger Søren Erik Olsen. Derfor er han begyndt at søge sponsorater. Han sender ansøgninger rundt til fonde, går ned i butikker og trækker på de kontakter, han har. Men kampen om kronerne er svær at vinde. - Det er få, der vil spytte penge i det. Og ofte er det materielle ting, de vil give, og det er jo dejligt, men det kan desværre ikke hjælpe mig, fortæller Søren Erik Olsen.

Søren Erik Olsen har gennem otte år sejlet havkajak, men for halvandet år siden begyndte han til kajakpolo, hvor der er mere tumlet og fart over feltet. Foto: Katrine Becher Damkjær

Eneste chance Cirka 1500 kroner har han nu fået samlet ind, så der er stadig lang vej til de 25.000, som skal være i kassen inden den 19. april. Men 17-årige Søren Erik Olsen er ikke sådan til at slå ud. - Jeg håber og tror på, at jeg når det. Det bliver jeg nødt til, siger han. Denne landsholdsturnering har nemlig stor værdi for Søren Erik Olsen. - Det er mit sidste år på U18-holdet. Springet til U21 er stort, og der skal trænes meget mere, hvis jeg skal nå samme niveau. Det her er min bedste chance for at spille en landskamp. Der skal nok gå 10 år eller mere, hvis jeg skal nå det niveau igen, så det vil være ærgerligt at slippe den mulighed nu. Måske bliver det kun denne ene gang, jeg får chancen. Hvad hvis du ikke når at få samlet pengene ind? - Så langt har jeg slet ikke tænkt. Det vil være en kæmpe ærgrelse og det går ud over resten af holdet. De kommer til at mangle en mand. Men jeg prøver at tænke på, at det skal lykkes.

Søren Erik Olsen er udtaget til kajakpololandsholdet, men han mangler 25.000 for at kunne komme med til første konkurrence. Foto: Katrine Becher Damkjær

Søren Erik Olsener 17 år gammel og bor i Svendborg, hvor han læser til maskinmester. Han er selv fra Faaborg, hvor mange kender ham fra isbiksen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Søren Erik Olsen er udtaget til kajakpololandsholdet, men han mangler 20-25.000,- for at kunne komme med til første konkurrence. Foto: Katrine Becher Damkjær

Søren Erik Olsen er udtaget til kajakpololandsholdet, men han mangler 20-25.000,- for at kunne komme med til første konkurrence. Foto: Katrine Becher Damkjær