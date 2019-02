- Det handler om, at børn, der bor lokalt, og folk, der går eller løber en tur, kan komme forbi og lege eller lave for eksempel armgang, og det handler også om at få folk introduceret til padeltennis, siger formanden.

Ny politisk aftale

Puljen fordeler 43,8 millioner kroner på landsplan og er en ny ordning efter en politisk aftale mellem regeringen, DF, Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre. 1259 foreninger har fået del i millionerne, og Niels Nygaard, der er formand i DIF, er glad for den store interesse hos idrætsforeningerne.

- De frivillige kræfter spiller en vigtig rolle i DIF og DGI's ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation, og denne pulje kan gøre en stor forskel i deres hverdag i idrætsforeningerne, siger han ifølge en pressemeddelelse.

DIF og DGI er gået sammen om at fordele midlerne for at spare administrationsudgifter, lyder det også i pressemeddelelsen. Den 1. marts åbner næste omgang i puljen, og man kan finder nærmere information på de to idrætsorganisationers hjemmeside.