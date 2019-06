14. sejr i streg, men ingen oprykning: SfB-Oures fantastiske sæson sluttede med afbrudt kamp

Det blev ikke til oprykning i denne omgang for SfB-Oure FA, men det ændrer ikke ved, at det har været en storslået sæson. Foto: Hans-Henrik Dyssel.

SfB-Oure FA nåede at snuppe sejren i sæsonens sidste kamp, inden den blev standset før tid på grund af tordenvejr. Oprykning til 2. division blev det dog ikke til i denne omgang, men alligevel var både tilhængere, klubledelse og træner stolte over den formidable sæson.

Svendborg: Lars Evalds buskede fuldskæg fortæller meget godt historien om SfB-Oures sæson. For et par måneder siden proklamerede den mangeårige, trofaste tilhænger, at skægget ville stå urørt, så længe holdet ikke tabte. Og siden den kække udmelding har SfB-Oure-drengene vundet igen og igen og havde inden sæsonens sidste kamp i Danmarksserien opbygget en stime på 13 sejre i streg. Derfor var Lars Evalds skæg større og længere, end han nogensinde har haft det, da han troppede op til sæsonens sidste opgør. - Vi havde tabt to gange til 9'erne (B1909, red.), og inden vores tredje kamp mod dem sagde jeg derfor, at hvis vi vinder, så lader jeg det gro. Og nu er det blevet et rigtig "skål skipper"-skæg, forklarer den inkarnerede SfB-Oure-fan, der muligvis går en varm sommer i møde med skægget på hagen. For SfB-Oure tog også den 14. sejr i træk, da sæsonen blev rundet af med en sejr på 3-0 over Silkeborg KFUM på hjemmebanen. Helt uhørt flot gået af holdet, mener Lars Evald. - Jeg har tjekket en database med klubbens resultater helt tilbage til 1997, og så vidt jeg kan se, så er den længste stime af sejre været ni kampe. Og det var i Serie 1 for nogle år siden. Det vil sige, at der er intet førstehold her i klubben, der har gjort noget lignende.

SfB-Oure FA SfB-Oure Fodboldakademi endte på andenpladsen i Dammarksseriens pulje 3 med 62 point. Nummer et og oprykker til 2. division blev Næsby Boldklub med 63 point.Holdet tog 20 sejre, spillede to uafgjorte og tabte blot fem gange. De sluttede af med at vinde 14 kampe i streg og sidste nederlag daterer sig tilbage til 27. oktober 2018.



Dengang tabte sydfynboerne ude mod Varde.



Sæsonen blev rundet af hjemme mod Silkeborg KFUM. Den kamp blev vundet 3-0 og målscorerne var Simeon Ellermann Sørensen (to mål) og Fridjof Rosenbaum.

Lars Evalds skæg har fået lov til at stå og er efterhånden blevet langt. Den mangeårige tilhænger havde lovet at lade det gro, så længe SfB-Oure FA ikke tabte. Foto: Henrik Nguyen.

Afbrudt før tid Normalvis fører så gode resultater et trofæ eller - i dette tilfælde - en oprykning med sig, og inden kampen lørdag stod SfB-Oure da også med muligheden for at spille sig op i 2. division. Desværre for det sydfynske mandskab har det haft en konkurrent i Næsby Boldklub, som har været lige så godt kørende og hele tiden holdt sig lidt foran i tabellen. Inden sidste runde førte Næsby med ét point ned til SfB-Oure, og derfor holdt publikummerne på Tipsvænget et vågent øje på deres telefoner for at følge med i, hvordan det gik i Næsbys sidste kamp. Et kort tidspunkt lignede det, at tingene ville flaske sig for sydfynboerne, der bragte sig foran både 1- og 2-0 i slutningen af første halvleg. Men så kom den triste melding: - Det er slut. Vi når det ikke. Næsby fører 3-0, lød det fra en tilhænger, der opdaterede sin sidemakker ved pausen. Og det fik han ret i. Næsby endte med at vinde 8-2 og snuppede oprykningspladsen ét sølle point foran SfB-Oure, der i øvrigt sluttede deres sæson af på kuriøs vis. For kampen mod Silkeborg KFUM blev aldrig færdigspillet. Dommeren måtte afbryde halvvejs i anden halvleg, da et stygt tordenvejr bevægede sig henover banerne på Tipsvænget. Holdene blev derefter enige om, at resultatet 3-0 bestod, og kampen altså ikke skal genoptages på et senere tidspunkt.

De mange trofaste fans har i år skulle vænne sig til, at deres hold ikke længere kun hed SfB, men også omfavnede Oure Fodbold Akademi. Det er med tiden blevet til "SOFA" og de faste følgere kalder sig for SOFA-tilhængere. Foto: Hans-Henrik Dyssel.

Flot gået Det var en lidt ærgerlig måde at slutte en ellers bemærkelsesværdig sæson af på, mente Lars Evald. - Det er lidt et antiklimaks. Jeg tror, jeg stod inde i klubhuset, da dommeren fløjtede kampen helt af, og det var så det, lød det, da resultatet stod klart, og at det ikke blev til 2. division i denne omgang. Det ærgrede han og de andre tilhængere sig dog ikke alt for længe over. - Nej, overhovedet ikke. Jeg tror måske, vi havde forliget os med det for et stykke tid siden, blandt andet fordi Næsby er så godt et hold. Så jeg tror, vi er skuffede i to sekunder, og så slår vi over i at tænke: Hold nu kæft en sæson, vi har haft. Især den her slutspurt, lød det fra Lars Evald, der trods sit løfte om det modsatte luftede tanker om at lade sig barbere, da han ikke ville kunne holde skægget ud indtil næste sæson. - Ved du, hvor irriterende det er? 85-årige Tage Jensen, fast inventar til SfB's hjemmekampe gennem en menneskealder, var heller ikke alt for skuffet over den missede oprykning, men fokuserede på det positive. - Jeg synes, det er flot gået af det her hold. Det er nogle gode, unge spillere, som spiller hurtig og god angrebsfodbold, lyder det fra Tage Jensen.

SfB-Oure satte Silkeborg KFUM på plads og gjorde dermed deres bedste for at hente en oprykningsplads til 2. division. Desværre vandt konkurrenterne fra Næsby samtidigt, og sydfynboerne endte dermed ét point fra en plads i 2. division. Foto: Hans-Henrik Dyssel.

Tilvænning Han meldte sig ind i klubben som 20-årig og har alle dage fulgt med i, hvordan det er gået klubbens førstehold. I år skulle han og andre inkarnerede SfB'ere så vænne sig til, at det hed SfB-Oure efter sammenlægningen af de to mandskaber. Det er dog gået fint, meddelte han. - Det var i hvert fald lettere at vænne sig til det, end dengang vi skulle spille i orange trøjer, siger han med henvisning til FC Svendborg-dagene, hvor de klassiske hvide trøjer blev skiftet ud med orangefarvede. Lars Evald medgav også, at fusionen mellem SfB og Oure Fodbold Akademi fyldte i begyndelsen. - Det var lidt mærkeligt, og det var jo ikke noget, vi som sådan ville have. Men vi forstod godt, at man gjorde det for at undgå, at spillere ville forsvinde til OB og så videre. Og så er det jo nogle dejlige gutter, der er kommet ind, og vi har taget dem til os og fået lavet sange om dem, som vi synger til kampene.

Mange var mødt frem til sæsonens sidste kamp på Tipsvænget. Kampen blev i øvrigt afbrudt før tid på grund af tordenvejr. SfB-Oure nåede dog at blive udnævnt som vindere, da de førte kampen med 3-0 på tidspunktet, hvor den blev fløjtet af. Foto: Hans-Henrik Dyssel.

En fed kultur Målt på spillet på banen må fusionen siges at være en succes. Cheftræner Bjørn Holm forklarede dog, at der lægger en del arbejde bag resultaterne. - Vi har først og fremmest fået skabt en fed kultur og træningsmiljø, som folk har lyst til at være i. Vi har haft et rigtigt godt andethold i Fynsserien, og det har været med til at holde alle skarpe, siger cheftræneren. - Det er grunden til, at vi er nået så langt. Vi er blevet en enhed, og det er det, der har båret os. Det er sindsygt godt gået af spillerne, siger han om den afsluttende stime på 14 vundne kampe i træk. Klubformand Morten Frederiksen var fuld af lovord til spillerne og roste det, de har leveret gennem så mange uger. Det overskygger i den grad den glippede oprykning, mente formanden. - Da vi gik i gang med forårssæsonen var der jo ingen, der tænkte på oprykning, men det kom kun på tale på grund af den her stime, som de fik sat sammen. Det er helt unikt det, de har gjort, og hvis jeg er skuffet, er det kun på drengenes vegne, der jo fortjener det efter at have leveret den her slutspurt, lød det fra Morten Frederiksen. Også han glædede sig over, at sammenlægningen mellem SfB og Oure indtil nu har vist sig at være lykkeligt. - Vi har haft et år, hvor der er mange unge, sydfynske spillere, som har fået lov til at vise sig frem samtidigt med, at vi har formået at skabe en god træningskultur, hvor folk kommer og har lyst til at lære om fodbold og udvikle sig. Og det er kommet sig af, at der er rigtig mange mennesker, som har lagt mange timer i det.

SfB-Oure FA vandt 3-0 over Silkeborg KFUM i sæsonens sidste kamp. Foto: Hans-Henrik Dyssel.

En drivvåd Lars Evald, der sammen med de andre tilhængere er søgt i ly for den massive regn og tordenvejret, der endte med at afbryde kampen mellem SfB-Oure og Silkeborg KFUM. Foto: Hans-Henrik Dyssel.